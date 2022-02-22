Ученые впервые испытали дрон на гусеницах, который смог летать и ползать. Видео

11:02 22 Февраль Киев, Украина

Европейский проект HUUVER представил гибридный дрон на гусеницах, который может взлетать в воздух на восьми горизонтальных пропеллерах. Пока он может летать до 20 минут и ездить около 10 часов. Однако дрон может сделать это автономно с помощью спутниковой системы Galileo и лидера.



Зачем дрону гусеницы?



Сегодня мы знаем огромное количество успешных даже в автономном передвижении по суше или воздуху. Они ходят на двух, четырех и более ногах, катаются колесами, а летают с помощью как крыльев, так и винтов. Впрочем, немногим хорошо удается и то, и другое, хотя это дало бы им весомые преимущества в работе. Например, некоторые препятствия гораздо легче перелететь, чем переезжать. Равно как и преодолевать большие расстояния быстрее воздухом. Хотя иногда стоило бы спускаться на землю, чтобы экономить заряд батареи и не терять в автономности.



Словом, гораздо более сложные технологически гибридные «наземно-воздушные» работы вполне оправданы для инженеров, объединяющих , например, сложенные винты дронов с колесами. Собственно с такой целью за своего гибридного дрона и взялись участники проекта HUUVER, объединяющего инженеров из Польши, Австрии, Финляндии и Чехии. Название является акронимом от "Гибридный беспилотный наземно-летательный аппарат для эффективного перемещения", то есть "Hybrid UAV-UGV for Efficient Relocation of Vessels".



Куда долетит танковидный дрон?



Авторы описывают свою разработку как платформу, которая объединяет два типа двигательных установок и берет на себя преимущества как летательных, так и наземных аппаратов, чтобы иметь возможность преодолевать сложные условия для передвижения и при этом уметь перелетать их. Представленный прототип занимает 137 сантиметров в длину, 84 в ширину и 56 в высоту, и при этом весит всего 23 килограмма.



Для передвижения по суше он использует пару гусениц, которые в течение десяти часов на одном заряде литиевой батареи смогут преодолевать сложные поверхности от скользкой травы до груды камней и кирпичей. Для полетов его наделили восемью винтами внутри гусеничных платформ — в воздухе они смогут продержать его до 20 минут.



Дрон можно управлять дистанционно по изображениям с его камеры Sony 4K и тепловизора FLIR. Однако передвигаться он умеет и самостоятельно, руководствуясь своей системой спутникового позиционирования Galileo, лидером Velodyne Puck LITE LiDAR и бортовым процессором Nvidia Jetson AGX Xavier.



Представитель Dronehub, одной из участвующих в проекте компаний-разработчиков, сообщил изданию New Atlas, что фаза исследований уже завершена и HUUVER готовится к коммерциализации. Пока неизвестно, когда дрон появится в продаже, хотя, вероятнее всего, его будут представлять как платформу для военных и поисково-спасательных операций.



Это не первый гибридный робот, ожидающий своих миссий в сложных и часто опасных для человека условиях. Например, двуногий гибридный робот по имени Лео умеет летать на своих четырех пропеллерах в плечах и сможет инспектировать мосты или линии передач, не подвергаясь порывам ветра. А человекоподобный Jet-HR2 с вентиляторами в ногах (пока без головы) может даже продержаться в воздухе до 20 секунд. Меньшие же работы, корпус которым можно сложить с оригами, могут «переобуваться» с дрона на колесном роботе и наоборот, складываясь в форму тако.