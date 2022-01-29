Ученые впервые фиксируют убийственное нападение косатки на взрослого синего кита

Всемирной жестокости, ненависти и кровожадности подвержены не только люди, но даже животные. Когда мы умиляемся, глядя на нежную заботу животных и птиц о своем потомстве, мы просто забываем, что ими руководят инстинкты. И, чтобы прокормить своего детеныша, самка готова убить любого, даже бывшего «родственника».

Теперь даже самый огромный в мире синий кит не чувствует себя в безопасности в глубоких водах океана. Ученые смогли впервые зафиксировать три момента смертельного нападения косаток на синих китов.

Первое нападение случилось на глазах ученых в 60 км от берега в 2019 году. Стая из 14 косаток напала на огромного синего кита длиной около 20 метров. Они откусили ему спинной плавник, вырвали большие куски плоти, а затем бросились к его голове. В это время одна из косаток заплыла в пасть кита и откусила его язык.

Когда израненный кит пошел ко дну, к кровавому пиршеству присоединились еще 50 косаток. Они доедали куски плоти, которые плавали на поверхности воды.

Буквально через неделю в 50 км от места предыдущей трагедии косатки съели детеныша синего кита, длиной до 12 м. Это были 25 хищниц, в основном самки. И опять у китеныша был выкушен язык. За 3,5 часа к кровавой трапезе присоединились 50 особей.

Третий случай произошел в 2021 году. Стая из 12 косаток полтора часа преследовали молодого кита. Все прошло по прежнему ритуалу, даже с поеданием языка. Пировали 50 хищниц.

У касаток царит матриархат. Во главе стаи стоит самая старая самка. Хотя самки почти на 20% меньше самцов, в охоте они более активные. Ученые предполагают, что это связано с необходимостью кормления детенышей. Возможно, это толкает их на дерзкое нападение на таких крупных животных.

Как предполагает Роберт Питман из университета штата Орегон, возможно, такие взаимоотношения между косатками и китами были обычными в те времена, когда киты еще не были массово уничтожены китобоями. Сейчас же популяция китов увеличивается.