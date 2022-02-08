Ученые создали летающих роботов размером с насекомое

20:54 07 Февраль Киев, Украина





Благодаря уникальной разработке британских ученых, описанной в журнале Science Robotics, в будущем, возможно, появятся миниатюрные дроны, которые будут жужжать и летать как насекомые. Такие устройства могут иметь множество гражданских и военных приложений. В частности, их можно использовать для мониторинга окружающей среды и проведения поисково-спасательных работ.



Пытаясь создать миниатюрных дронов, летающих по-машинному, инженеры использовали шестерни и другие сложные механические устройства для движения крыльев вверх-вниз. Это придавало системам чрезмерной сложности и массы, что влияло на динамические качества.



Вдохновляясь пчелами и другими насекомыми, робототехники Бристольского университета под руководством профессора Джонатана Росситера создали искусственную мышечную систему, которую назвали молниеносным активатором с жидкостным усилением (Liquid-amplified Zipping Actuator, LAZA). Благодаря LAZA дрон может махать крыльями без шестерен и других вращающихся механизмов.



LAZA значительно упрощает механизм взмахивания крыльями, что потенциально позволяет снизить дроны до размеров насекомого. Как указывают ученые, оборудованный робот LAZA имеет большую мощность, чем насекомое того же веса, и может летать со скоростью до 18 длин своего тела в секунду. Кроме того, LAZA обеспечивает стабильный полет в течение миллиона смахивающих циклов, что позволяет выполнять длительные перелеты. Ученые из Бристольского университета (Соединенное Королевство) разработали небольших дронов, способных летать, по-мамашиному махая крыльями. Достижение стало возможным благодаря использованию беспрецедентного электромеханического принципа приведения в движение миниатюрных крыльев, для которого не требуется традиционная трансмиссия.Благодаря уникальной разработке британских ученых, описанной в журнале Science Robotics, в будущем, возможно, появятся миниатюрные дроны, которые будут жужжать и летать как насекомые. Такие устройства могут иметь множество гражданских и военных приложений. В частности, их можно использовать для мониторинга окружающей среды и проведения поисково-спасательных работ.Пытаясь создать миниатюрных дронов, летающих по-машинному, инженеры использовали шестерни и другие сложные механические устройства для движения крыльев вверх-вниз. Это придавало системам чрезмерной сложности и массы, что влияло на динамические качества.Вдохновляясь пчелами и другими насекомыми, робототехники Бристольского университета под руководством профессора Джонатана Росситера создали искусственную мышечную систему, которую назвали молниеносным активатором с жидкостным усилением (Liquid-amplified Zipping Actuator, LAZA). Благодаря LAZA дрон может махать крыльями без шестерен и других вращающихся механизмов.LAZA значительно упрощает механизм взмахивания крыльями, что потенциально позволяет снизить дроны до размеров насекомого. Как указывают ученые, оборудованный робот LAZA имеет большую мощность, чем насекомое того же веса, и может летать со скоростью до 18 длин своего тела в секунду. Кроме того, LAZA обеспечивает стабильный полет в течение миллиона смахивающих циклов, что позволяет выполнять длительные перелеты.

Ученые ожидают, что технология LAZA в будущем станет основой появления миниатюрных дронов, которые будут летать «по-кошачьи». По словам Тима Хелпса, одного из ее ведущих разработчиков, LAZA позволяет приложить электростатическую силу непосредственно к крылу, не используя при этом сложную и неэффективную трансмиссию. Как следствие, мы получаем более высокую производительность и более простой дизайн. Это открывает двери новому поколению миниатюрных летательных аппаратов, которые можно будет использовать, в частности, для инспекции морских ветряных турбин».



А профессор Росситер указывает, что «создание миниатюрных дронов – это огромная, очень сложная и актуальная техническая проблема. LAZA – важный шаг к появлению «искусственных насекомых», способных выполнять целый спектр задач, начиная от опыления растений и поиска людей в разрушенных домах».