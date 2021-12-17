Ученые считают, что квазиспутник Земли Камоалева может быть фрагментом Луны

20:25 16 Ноябрь Киев, Украина

Большому бинокулярному телескопу и телескопу Lowell Discovery удалось обнаружить, что один из Земных квазиспутников 2016 HO3 (Камоалева) обладает гораздо более красным спектром, чем другие астероиды из внутренней Солнечной системы. Это свидетельствует о силикате в составе пород астероида, что натолкнуло американских астрономов на мысль, что Камоалева может быть фрагментом Луны.

Отличие Камоалева от других астероидов ученые описали в Communications Earth & Environment.



Что за Камоалева?

2016 HO3 или Камоалева (Kamoʻoalewa) является очень маленьким астероидом диаметром примерно от 41 до 100 метров. Впервые его заметили 27 апреля 2016 года благодаря телескопу Pan-STARRS 1. Второе «гавайское» имя телу Центр малых планет официально присвоил 6 апреля 2019 года — оно означает «колеблющийся небесный объект».



Как и положено квазиспутнику, орбита Камоалева очень похожа на земную, с большой полуосью и низким эксцентриситетом. Фотометрические наблюдения в апреле 2017 показали , что он довольно быстро вращается вокруг своей оси — примерно раз в пол часа. Вокруг Земли же, хоть и за пределами сферы Гилла, он вращается раз в год.



Движение астероида вокруг Земли смещается немного вперед или назад из года в год, но гравитация Земли достаточно сильна, чтобы компенсировать это смещение и удерживать астероид, чтобы оно никогда не отклонялось дальше, чем примерно сто расстояний между Землей и Луной. Тот же эффект кстати предотвращает приближение астероида на расстояние, превышающее примерно 38-кратное расстояние от нас к

Луне.

Зачем он астрономам?





В своей работе астрономы из университета Аризоны и обсерватории Ловелла проанализировали данные из Большого бинокулярного телескопа (The Large Binocular Telescope) и телескопа Lowell Discovery о Камоалеве, чтобы оценить состав астероида, а с ним и его происхождение.



Так откуда Земля притащила Камоалева ?

Наблюдаемый учеными спектр Камоалева отражения в видимом диапазоне длин волн совпадает со многими типами силикатных материалов, которые распространены среди околоземных астероидов. Однако дальнейшие спектроскопические наблюдения в ближнем инфракрасном диапазоне подтвердили наличие полосы поглощения, характеризующей минералы оливина и пироксена. Также спектральный наклон (spectral slope) Камоалева более красный (высший коэффициент отражения при увеличивающейся длине волны), чем у типичных спектров астероидов S-типа.



Покраснение спектрального наклона может быть связано с рядом факторов, в том числе размером частиц реголита (увеличение размера зерна вызывает более голубой спектральный наклон), содержание металла (увеличение металла вызывает более красный спектральный наклон), и И хотя Камоалева находится слишком далеко, чтобы считаться настоящим естественным спутником Земли, и тяготение Солнца влияет на него гораздо сильнее, чем земное, сегодня он является наиболее стабильным среди пяти известных квазиспутников Земли. Из-за предположительно продолжительной динамической связи с Землей ( считается , что астероид присоединился к нам не менее сотни лет назад и оставит систему не раньше, чем через 300 лет), а также возможности наблюдений с помощью наземных телескопов, Камоалева является уникальным квазиспутником.В своей работе астрономы из университета Аризоны и обсерватории Ловелла проанализировали данные из Большого бинокулярного телескопа (The Large Binocular Telescope) и телескопа Lowell Discovery о Камоалеве, чтобы оценить состав астероида, а с ним и его происхождение.Наблюдаемый учеными спектр Камоалева отражения в видимом диапазоне длин волн совпадает со многими типами силикатных материалов, которые распространены среди околоземных астероидов. Однако дальнейшие спектроскопические наблюдения в ближнем инфракрасном диапазоне подтвердили наличие полосы поглощения, характеризующей минералы оливина и пироксена. Также спектральный наклон (spectral slope) Камоалева более красный (высший коэффициент отражения при увеличивающейся длине волны), чем у типичных спектров астероидов S-типа.Покраснение спектрального наклона может быть связано с рядом факторов, в том числе размером частиц реголита (увеличение размера зерна вызывает более голубой спектральный наклон), содержание металла (увеличение металла вызывает более красный спектральный наклон), и

космическое выветривание лунного типа (усиление космического вызывает более красный наклон спектра и более слабые полосы поглощения).

При чем здесь Луна?

Исследователи решили сравнить спектр астероида со спектрами других тел, и пришли к выводу, что породы Камоалева лучше всего подходят для лунообразных силикатов. Камоалева мог попасть на свою орбиту из системы Земля-Луна, возможно как ударный выброс с поверхности Луны или как фрагмент приливного разрыва большего родительского тела Камоалева во время близкого столкновения Луны с Землей. Это дополнительно подтверждается низким значением относительной скорости при его близком сближении с Землей-Луной, в то время как обычные околоземные объекты имеют довольно большие относительные скорости, близкие к Земле.



Впрочем, Камоалева может проистекать из еще не обнаруженной квазистабильной популяции троянских астероидов Земли, вращающихся вокруг точек Лагранжа L4 и L5. Таких в Земле нашли пока всего один, так что эта гипотеза требует дополнительных исследований динамики земных троянцев и квазиспутников.