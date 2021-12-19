Ученые считают, что читинг в онлайн-играх связан с агрессией и низкой самооценкой

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Южнокорейские ученые установили, что в компьютерных играх читинг – или нечестная игра – вызван высоким уровнем агрессии, сильной состязательной мотивацией и низкой самооценкой. Это выяснилось в ходе опроса игроков одной из популярнейших в мире командных соревновательных онлайн-игр League of Legends. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Psychology.



Почему это важно?



Под читингом в спортивной деятельности подразумеваются действия, направленные на получение личной выгоды с использованием различных нечестных методов: обмана, мошенничества, нарушения правил или искривления техники. В онлайн играх под читингом понимают выполнение заданий или победу в соревнованиях благодаря нечестно одержанным преимуществам над оппонентами. Это может осуществляться путем получения виртуальных предметов, похищения аккаунта, использования имеющихся в игре багов и т.д. Кроме того, некоторые игроки используют незаконные программы, обеспечивающие способность видеть сквозь стены или автоматически прицеливаться. Все это может помешать честной конкуренции, давая определенным игрокам преимущества, недоступные другим.



Если читинг приобретает массовость, то честные игроки теряют интерес к игре, а компания-разработчик терпит убытки. Однако до сих пор не до конца известно, что заставляет людей прибегать к читингу. Разобраться в том, как читинг связан с такими чертами как агрессия, соревновательная мотивация и самооценка, попробовали ученые из Университета Конкук в Сеуле.



Как исследовали игроков?



Участников отбирали через два крупнейших в Южной Корее сообщества игроков League of Legends — одной из самых популярных в мире командных соревновательных онлайн-игр. После предварительного анализа заполненных игроками опросников ученые исключили те из них, которые содержали неполные сведения, и в дальнейшем использовали данные 329 анкет.



Среди принявших участие в исследовании было 283 мужчин (86 процентов) и 46 женщин (14 процентов). Возраст участников колебался от подростков до 50-летних и в среднем составлял 24 года. Среднее ежедневное время, проведенное в игре, составляло 2,30 часов.



Предложенная игрокам анкета содержала четыре блока утверждений. В частности, были такие: «Я играю в игры, чтобы показать свои навыки другим», «Я чувствую, что у меня есть ряд хороших качеств», «Если кто-то бьет меня, я бью в ответ», «Для развлечения, я думаю, что можно использовать чит (специальную программу)». Ученые просили опрашиваемых оценить каждое утверждение. При этом 1 балл означал «совершенно не согласен», а 5 баллов – «полностью согласен». Соответственно, чем больше баллов было получено за определенные блоки, тем развитее у опрашиваемого и черта характера, который он определял. Для анализа полученных данных использовалось моделирование структурных уравнений (structural equation modeling), что позволило установить степень связи между исследованными чертами личности.



Кто же чаще всего читает?



Было установлено, что в целом читинг не слишком распространен среди игроков «League of Legends»: среднее значение этого показателя составило 1,64 из 5 возможных баллов. При этом достаточно много игроков имели высокую самооценку — средний показатель составил 3,54 балла из 5 возможных. Соревновательная мотивация и агрессия получили 2,85 и 2,49 балла соответственно.



Самая сильная связь была установлена между читингом и агрессивностью. Авторы предполагают, что, используя нелегальные программы, игроки могли контролировать свой гнев от проигрыша. Они, скорее всего, имеют низкие психологические барьеры для асоциального поведения или ошибочно полагают, что агрессивное поведение социально приемлемо. Наряду с этим агрессия имела значительную связь с соревновательной мотивацией. Это связано с факторами «анонимности» и «насилия», позволяющими и поощряющими агрессию по отношению к другим игрокам в онлайн-играх. При этом люди с более высоким уровнем агрессии легче погружаются в соревновательные игры по сравнению с менее агрессивными людьми.



Геймеры только с высокой степенью соревновательной мотивации оказались тоже склонны к читингу. Причина может быть в том, что высокий рейтинг по игре в некоторых социальных группах является показателем успешности личности. Беспокойство из-за перспективы поражения или навязчивая тяга к победе может снизить психологические барьеры и побуждать к обману.



Игроки с высокой самооценкой отвергали идею мошенничества, стремясь победить с помощью собственных навыков и смекалки, а не путем использования нечестных средств. Авторы предполагали также, что самооценка будет влиять и на состязательную мотивацию, однако такой связи им обнаружить не удалось. Они пришли к выводу, что очень конкурентная среда игры мотивировала всех без исключения игроков к соревнованию.



Также было установлено, что меньше были склонны читать игроки постарше, а вот представители обоих полов прибегали к игровому обману с одинаковой частотой. Игроки, проводившие в игре много времени, имели низкий показатель читинга.



Основным ограничением исследования является то, что оно включало игроков одной игры — League of Legends. Поэтому актуально изучение проблемы читинга в играх других жанров. Другое ограничение состоит в том, что в опросе участвовали члены двух игровых сообществ, а отдельные игроки остались неисследованными.



Повышенную агрессию также фиксировали у взрослых со стойким, хотя и умеренным, преимуществом к жестоким видеоиграм. А вот компьютерному алгоритму, как оказалось, даже не нужно знать правила, чтобы научиться играть.