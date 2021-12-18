Ученые разработали специальный опросник для оценки уровня психопатии у домашних кошек

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Исследователи разработали опросник для оценки психопатии у домашних кошек, основанный на определении уровней смелости, подлости, расторможенности, недружелюбия к людям и недружелюбия к другим животным. Так ученые выяснили, что более высокие показатели подлости и смелости ассоциируются с худшими отношениями кота с владельцем, в то время как расторможенность и недружелюбие других животных — с лучшими. Опросник поможет лучше понять характер кошек и улучшить их отношения с владельцами, говорится в статье Journal of Research in Personality .



Что такое психопатия и для чего ее определять у животных?



Психопатией обычно называют склонность к поведению, которое характеризуется антисоциальностью, эгоизмом и манипулятивностью. Согласно триархической модели психопатии, явлению свойственны следующие факторы: расторможенность, или недостаток сдержанности, проявляющийся в сложности самоконтроля, импульсивности; подлость - проявляется эгоизмом, эмоциональной черствостью, антисоциальной и агрессивностью; смелость – сниженный страх, значительная самоуверенность и стрессоустойчивость. Первоначально такая характеристика предназначалась для выявления и оценки психопатии у людей, но исследования показали, что она успешна и для использования у животных, в основном приматов и иногда домашних. Более точное выявление личных черт может помочь лучше понять и корректировать взаимодействие между владельцами и домашними питомцами.



Не очень социальные домашние коты часто представляются в популярной культуре с признаками психопатии. Но исследований, которые бы определили, какие черты кошек можно считать связанными с ней и как их можно устранить, пока не хватает. Хотя это важно и учитывая, что агрессивность и неповиновение является одной из основных причин отказа владельцев от домашних кошек и отдачи их в убежище или их наказание. Поэтому группа исследователей из Ливерпульского университета и Ливерпульского университета имени Джона Мурса решили разработать опросник, который позволит лучше определить личностные черты кошек.



Как подошли к задаче ученые?



Авторы решили приспособить трехархическую модель психопатии у людей с такими признаками как смелость, подлость и расторможенность к котам. Для этого они привлекли к исследованию владельцев 549 кошек, которых попросили заполнить онлайн-опросники по поводу их восприятия психопатических черт у своих любимцев. Участников спрашивали, демонстрировали ли их кошки поведение, которое можно оценить как смелое, подлое, растормозившееся, или по-другому связанное с психопатией, а если да, то просили привести примеры. На основе ответов ученым удалось выделить 21 тему поведения кошек, связанную с основными чертами психопатии, среди которых: поиск внимания (например, кот ведет себя непослушно, если на него не обращают внимания), доминантность (например, кот гоняется за другими животными), бесстрашие (например, кот посещает опасные места, не учитывает опасность), агрессия во время игры (например, царапается, если взять на руки) и другие. Благодаря этому был создан первоначальный вариант опросника с 58 утверждениями, распределенными между 21 темой, названный учеными CAT-Tri.



Валидность опросника для определения восприятия психопатии у кошек владельцами проверяли в следующем опыте. На этот раз собрали 1 463 участников, которые кроме CAT-Tri для сравнения заполняли уже проверенные имеющиеся два опросника по оценке личностных рисков и взаимодействия животных с хозяевами.



Что показал опрос владельцев?



Результаты указывают, что триархическая модель действительно подходит для оценки психопатии кошек. Однако кроме трех уже известных факторов у людей и других приматов ученые выделили у кошек еще два — недружелюбие к людям и недружелюбие к другим животным. Вероятно, это отражает несоциальную природу кошек по сравнению с приматами, которая меньше полагается на взаимодействия с другими животными. Наконец, откорректированный, финальный вариант опросника составили из 46 утверждений, относящихся к пяти факторам психопатии у кошек.



Интересно, что смелость и подлость ассоциировались с худшими взаимоотношениями кота и владельца, тогда как расторможенность и недружелюбие других животных — с лучшими. Первые две черты ученые связывают с более сильным проявлением доминантности кошек, что может оказаться неприятным для владельцев. В то время как связь расторможенности с лучшими отношениями объясняют потому, что черта может проявляться игривостью и поиском внимания, которые усиливают эмоциональную связь с любимцем. В конце концов, относительно причин связи между недружелюбием к другим животным и дружелюбия владельца ученые менее уверены, но предполагают, что дело в самих хозяевах: люди, которые заводят больше одного любимца, вероятно, сильнее других любят животных, поэтому склонны сообщать о лучших отношениях своим котом.



Ученые надеются, что разработанный ими инструмент поможет владельцам, ветеринарам, опекунам и ученым лучше понять и найти общий язык с котами. К примеру, животным с высокими показателями по шкале смелости наладить отношения с людьми может устройство пространства высокими «кошачьими деревьями» и когтеточками. Поскольку такие кошки любят исследовать и вылезать на высокие конструкции, наличие специальных игрушек и полок уменьшит их желание убираться в запрещенные места, например, шторы или опасные возвышенности. А работники приютов с помощью опросника смогут лучше определить характер кота и найти ему на основе этого подходящий дом. К примеру, при высоких показателях недружелюбия к другим животным будет лучше, если кот будет единственным любимцем в новом доме.



Стоит отметить, что каждый кот будет проявлять так или иначе признаки психопатии. Не одомашненные предки этих животных жили одиночно, и в таких условиях психопатия могла оказаться полезным приспособлением для выживания, облегчая добычу пищи, территории и партнера. Отчасти такая стратегия жизни могла сохраниться и у домашних кошек, поэтому важно научиться находить компромиссы со своим любимцем, исходя из его личностных черт.



Каждый кот имеет свой характер, и определить его за короткое время бывает затруднительно. Иногда бездомные коты, дружелюбные к людям на улице, при попадании в приют ведут себя агрессивно из-за стресса. Тогда их могут преждевременно отнести к категории несоциальных и ослабить поиски постоянного дома или усыпить. Впрочем, исследование показало , что большинство недружелюбных кошек в приюте все же становятся более мягкими, просто некоторым нужно на это больше времени.