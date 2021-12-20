Ученые разработали приложение, позволяющее бороться с иррациональными страхами

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Помощь против арахнофобии предлагает экспозиционная терапия, при которой подопытных под наблюдением терапевта вводят в ситуации, вызывающие страх. Так удается постепенно снизить негативные ощущения. Однако многие, кто страдает арахнофобией, избегает психотерапии, не хочет иметь к делу ни с одним реальным пауком или просто не получает надлежащих указаний для лечения.



Альтернативу может предложить мобильное Нелюбовь к паукам глубоко укоренена в человеческой природе – вероятно, это было важным механизмом защиты наших предков. Однако сегодня примерно пятая часть человечества страдает крайней формой страха пауков. Они испытывают панические атаки, лишь взглянув на животное, избегают ситуаций и среды, в которой могут находиться пауки. Тесты показали, что люди с арахнофобией бессознательно воспринимают животных больше, чем они на самом деле, – и это также усугубляет страх.Помощь против арахнофобии предлагает экспозиционная терапия, при которой подопытных под наблюдением терапевта вводят в ситуации, вызывающие страх. Так удается постепенно снизить негативные ощущения. Однако многие, кто страдает арахнофобией, избегает психотерапии, не хочет иметь к делу ни с одним реальным пауком или просто не получает надлежащих указаний для лечения.Альтернативу может предложить мобильное приложение , разработанное учеными из Базельского университета. Он осуществляет экспозиционную терапию с использованием дополненной реальности. Приложение "Phobys" проектирует реалистичную 3D-модель паука в реальную среду. Как и при распространенных методах терапии, пользователь должен выполнять все более сложные задачи, связанные со взаимодействием с пауком.

«Для боящихся пауков людей проще увидеть виртуального паука, чем настоящего», – объяснила ведущий автор Аня Зиммер (Anja Zimmer) из Базельского университета.

Приложение «Phobys» предлагает разный масштаб экспозиционности и интеракции между виртуальным пауком и пользователем на девяти разных уровнях. В конце каждого уровня пользователь оценивает, сколько страха и отвращения он испытывал. Анализируя ответы, приложение указывает, нужно ли лицу повторить этот уровень, можно ли переходить к следующему.



Исследователи объяснили: испытуемые с более легкими формами страха могут самостоятельно пользоваться программой. Когда арахнофобия сильно выражена, Зиммер и его команда рекомендуют использовать приложение только в сопровождении специалиста. Есть ли у человека страх перед виртуальными пауками, можно проверить в приложении бесплатно. Однако за экспозиционную тренировку против арахнофобии нужно будет заплатить.



Насколько эффективно приложение против фобии пауков, проверили Зиммер и его команда в клиническом исследовании с участием 66 участников. В течение двух недель они либо проходили шесть получасовых тренингов с «Phobys», либо как контрольная группа не выполняли никакой задачи, связанной с этим. До и после лечения в прозрачной коробке испытуемые приближались к настоящему пауку настолько, насколько разрешал их страх.



Результат: тренировавшаяся с приложением группа в конце исследования продемонстрировала существенно меньше страха относительно реальных пауков. Эти участники могли сильнее приблизиться к пауку, чем участники контрольной группы.