Ученые рассказали, в чем различие между головным мозгом человека и приматов

То, что делает наш мозг уникальным и отличает нас от приматов содержится в некодирующей ДНК — части генома, не кодирующей белки. Именно здесь расположены фрагменты, определяющие наше мозговое развитие, выяснили ученые в эксперименте со стволовыми клетками человека и шимпанзе. Разница в длине определенных участков некодирующих ДНК влияет на активность нейронных генов.
98% нашего генома не содержат инструкций по образованию белков. Долгое время этим некодировочным регионам не приписывали ни одной функции, их называли «мусорными» генами, но сейчас известно, что они выполняют важные задачи, в частности для генной регуляции. По всей вероятности, что в процессе эволюции изменения именно в некодирующих фрагментах привели к человеческой уникальности.
Доказательства этому предоставила команда во главе с Пией Йогансоном (Pia Johansson) из Лундского университета в Швеции. Ученые сравнили человеческий геном с геномом шимпанзе – ближайшего родственника человека.
98% нашего генома не содержат инструкций по образованию белков. Долгое время этим некодировочным регионам не приписывали ни одной функции, их называли «мусорными» генами, но сейчас известно, что они выполняют важные задачи, в частности для генной регуляции. По всей вероятности, что в процессе эволюции изменения именно в некодирующих фрагментах привели к человеческой уникальности.
Доказательства этому предоставила команда во главе с Пией Йогансоном (Pia Johansson) из Лундского университета в Швеции. Ученые сравнили человеческий геном с геномом шимпанзе – ближайшего родственника человека.
Релевантные гены, кодирующие белок у человека и шимпанзе, настолько сходны, что не могут объяснить существенные когнитивные отличия правильно.
Чтобы выявить отличия, ученые избрали другой подход.
Выращенные из стволовых клеток людей и шимпанзе мозговые клетки затем сравнимы друг с другом.
Ученые выяснили, что люди и шимпанзе иначе используют часть своей ДНК, которая важна для развития мозга.
Ища отличия, ранее ученые были склонны отбрасывать эти участки и сосредотачиваться на генах, кодирующих белок, а они составляют около 2% нашего общего ДНК.
Очевидно, некодируемые регионы вовлечены в регуляцию определенных генов, важных для мозгового развития. Регионы, идентифицировавшие Йоганссон и его коллеги в «некодировочной ДНК» у шимпанзе, существенно длиннее, чем у человека. Эта более длинная версия отключает у приматов ген, который называется ZNF558 и у людей остается активным, играя важную роль для мозгового развития. Если ученые подавляли этот ген в выращенных в лаборатории человеческих стволовых клетках, то те развивались подобно стволовым клеткам шимпанзе.
По мнению ученых, полученные результаты дают первые важные свидетельства о том, какие генетические факторы нас делают людьми и отличают от родственников-приматов. Новые свидетельства о некодирующей ДНК могли бы также объяснить, почему некоторые генетические психические расстройства и болезни возникают только у людей.
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