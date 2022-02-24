Ученые раскрыли тайну "космического" кинжала Тутанхамона

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Когда-то, в 20-х годах прошлого века в Долине Царей в Египте была обнаружена знаменитая гробница египетского царя Тутанхамона. Эта находка вошла в историю как самая крупная и дорогостоящая. Поскольку гробницу охраняло «проклятие» фараона, ее не успели разграбить искатели кладов. Помимо прочих дорогих находок, в гробнице археологами был обнаружен 35-сантиметровый кинжал из чистого железа. Внимание ученых долгое время было приковано к тому, как древние египтяне могли сотворить и обработать такой металл за столетие до начала так называемого железного века.

Единственным вариантом археологи назвали использование метеоритного железа. В те времена люди, не знающие еще ничего о металлургии, использовали метеоритное железо и очень дорого ценили изделия из него. Уже в 2016 году такая гипотеза нашла научное подтверждение, но как древние египтяне обрабатывали такой материал – оставалось загадкой.

Японские и египетские ученые провели тщательный анализ металлической структуры лезвия «космического» кинжала с помощью рентгеновского сканирования и обнаружили в ней присутствие железа, никеля, марганца и кобальта. А на поверхности лезвия были найдены остатки серы, хлора, кальция и цинка.

Такой состав доказывает, что клинок был изготовлен из октаэдрита – самого распространенного класса железных метеоритов.

А вот то, что на его поверхности остались следы сульфида железа, а также очень искусный тонкий узор на ножнах и рукоятке клинка свидетельствуют о том, что ковали это изделие при довольно низкой для этого процесса температуре – менее 950°C.

Найти место изготовления кинжала Тутанхамона помогли древние глиняные таблички Амарнского архива, которым около 3400 лет. На этих табличках ученые расшифровали записи, в которых говорится о железном кинжале в золотых ножнах. Древние записи поведали интересную и точную историю. Там сказано, что кинжал был преподнесен королем Митанни в дар Аменхотепу III, который женился на его дочери. Как известно, Аменхотеп III был дедом Тутанхамона, и клинок переходил по наследству.

А вот королевство Митанни находилось на территории Анатолии. Следовательно, метеорит, из которого был изготовлен "космический" кинжал, был найден в районе современной Сирии.