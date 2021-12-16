Ученые раскрыли секрет работы мозга у бабушек

20:43 17 Ноябрь Киев, Украина

Стараясь молодиться или просто следуя за модой, многие женщины в возрасте не желают, чтобы внуки называли их «бабушкой». А ведь даже в самом этом слове чувствуется столько тепла и уюта. Бабушки – это особая группа женщин и они обладают особенными качествами. Это подтвердили исследования особенностей работы мозга бабушек, которые провели американские ученые из Университета Эмори.

С точки зрения эволюции, или так называемой гипотезы бабушки, менопауза появилась у женщин вдля того, чтобы они без отвлечений могли помогать своим детям заводить и содержать больше внуков. Это не противоречит исследованиям общественных традиций. В наши дни благотворное влияние бабушек на внуков выражается в их успехах в школе, поведении и состоянии здоровья.

В проведенных исследованиях участвовали 50 бабушек, которые имели одного внука (внучку) в возрасте от 3 до 12 лет. Учитывалось как время, которое они проводят вместе, так и то, чем именно они занимаются.

Затем с помощью функциональной МРТ была проанализирована активность мозга бабушек во время просмотра фото своих внуков и внучек, их матерей и совсем неизвестных им детей и взрослых.

Именно фотографии внуков вызывали в мозге повышенную активность. Причем в тех участках коры головного мозга, которые связаны с эмоциональной эмпатией, т.е. сопереживанием. Когда же участницы рассматривали снимки дочерей, в их мозге активировались зоны, ответственные за когнитивную эмпатию - способностью понимать точку зрения другого человека.

Таким образом, исследователи сделали вывод: бабушки хотят понимать и сопереживать своим детям и внукам, а также очень хотят проводить с ними больше времени.