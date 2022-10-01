Ученые проверили, насколько реален климат фантастической планеты Арракис из Дюны

10:00 07 ноября Киев, Украина

Люди не могут поверить в то, что во всем Космосе населена лишь одна планета Земля, поэтому продолжают искать признаки жизни на других планетах. Сколько романов и фильмов посвящены этой теме! В этом году на на широкие экраны вышел фильм «Дюна» режиссера Дени Вильнева, в основу которого положен роман писателя-фантаста Фрэнка Герберта.

В произведении описана пустынная планета Арракис, которая привлекает своей ценной прянностью, необходимой для межзвездных полетов и торговли.

Насколько реально существование такой планеты с ее климатом? Таким вопросом задались ученые из Бристольского и Шеффилдского университетов. Им удалось воссоздать визуальную модель климатических условий планеты Арракис.

За основу была взята обычная климатическая модель для прогноза погоды. Но погодные параметры, состав атмосферы и структура поверхности были введены согласно описанным в самом романе.

По описанию фантаста выжигаемую солнцем и бурями планету покрывали каменистые пустыни. И только на полюсах Арракиса, покрытых льдами, климат был более пригоден для жизни.

На деле же, воспроизведя все описанные условия, ученые убедились, что картина получается противоположной. Более пригодными для жизни на Арракисе будут тропические широты с температурой от +15°C в самые холодные месяцы, до +45°C на пике жары.

А вот в умеренных широтах и ближе к полюсам жизнь на планете становится не возможной из-за экстремального изменения сезонных температур от +70°C летом до -75°C зимой. На такой планете города, очевидно, расположились бы в тропиках.

В отличие от Земли, на Арракисе влажность, а следовательно и облака, расположены у полюсов. Все это создает парниковый эффект и климат разогревается летом. Зимой же в дело вступает фактор полярной ночи.

Модель доказала возможность на такой планете небольших дождей. А вот полярных ледяных шапок там быть не может, поскольку летом они полностью бы растаяли, а зимой не образовались из-за отсутствия снега.

И все же, такая планета могла быть населена, даже с учетом выявленных учеными расхождений в описании.