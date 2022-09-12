Ученые провели успешное испытание быстрого теста на употребление каннабиса

11:33 22 октября Киев, Украина

Американские и корейские ученые разработали быстрый тест для выявления факта употребления каннабиса без необходимости посещения специализированной лаборатории. Их устройство, подключаемое к смартфону, менее чем за пять минут определяет концентрацию в слюне тетрагидроканнабинола, психоактивного вещества каннабиса, с высокой точностью. Описание технологии и подробные результаты ее испытания обнародованы в журнале Science Translational Medicine.



Почему обычных анализов на наркотики недостаточно?



Каннабис является одним из самых распространенных психоактивных средств в мире, который употребляют около 180 000 000 человек. В некоторых странах, где наблюдается постепенная легализация каннабиса, например в США, наблюдается также рост его потребителей. Ряд исследований указали на его медицинскую пользу, например, для обезболивания или лечения психических расстройств. Но это не отменяет того, что средство имеет явное влияние на психическую деятельность, а значит представляет угрозу при его употреблении во время управления механизмами или автотранспортом.В связи с этим возникает потребность быстро и точно определять содержание основного психоактивного вещества каннабиса - тетрагидроканнабинол (ТГК) - в организме человека, подобно тестирования алкогольного опьянения у водителей.



Самым точным таким анализом является газовая хроматография с масс-спектрометрией (ГХ-МС) образцов крови или мочи, но ее выполняют в специализированных лабораториях, а ожидание результата может затягиваться на несколько дней. Кроме этого, поскольку ТГК может сохраняться в организме в течение недель, анализ не всегда позволяет установить, когда последний раз человек употреблял каннабис и был ли под влиянием наркотика непосредственно во время взятия образцов. Хотя исследования также указывают, что концентрация ТГК в слюне коррелирует со временем использования каннабиса в течение ориентировочно первых 12 часов, пока нет точных быстрых методов тестирования оральных жидкостей на содержание ТГК. Создать такой попытались ученые Исследовательского института Массачусетской больницы общего профиля вместе с коллегами из Южной Кореи.



Как быстро и точно выявить факт употребления каннабиса по анализу слюны?

Ученые разработали экспресс пробу на месте для выявления ингаляции каннабиса, который сокращенно назвали EPOCH (express probe for on-site cannabis inhalation).Он чем-то похож на процедуру измерения содержания спирта в крови алкотестеров, поскольку может определить концентрацию ТГК в оральной жидкости непосредственно на месте проведения, то есть без необходимости отнесения образцов в лабораторию.



Процедура тестирования начинается с взятия образцов слюны оральным мазком. Их помещают во флакон для извлечения жидкости и смешивают с наночастицами золота, покрытыми антителами к ТГК. Капли смеси затем подаются на тестирующий картридж с мембранными датчиками, который помещается в небольшое устройство-подставку для смартфона.Там он просвечивается светодиодом, а камера смартфона делает фото крупным планом оптического сигнала от мембранных датчиков благодаря имеющейся в подставке линзе. Анализ данных осуществляется благодаря приложению для смартфона, выводит результат тестирования на экран, показывая концентрацию ТГК в слюне.







Насколько точен EPOCH?



Испытания технологии провели на 43 участниках, которые регулярно употребляют каннабис с рекреационной целью. Сорок из них сообщили, что курят каннабис, а трое - употребляют желейные конфеты с ТГК. Измерение уровня ТГК в слюне сначала проводили через десять минут после употребления наркотика. Для сравнения, тест провели еще на 43 участниках, имеющих опыт употребления конопли, тридцать из которых были курильщиками табака. Устройство показало, что после употребления каннабиса его уровень достигал в среднем 478 нанограммов на миллилитр для курильщиков конопли и 138 микрограммов на миллилитр у потребителей желейных конфет, что существенно больше максимально допустимой для водителей в Европе нормы - 1 нанограмм на миллилитр. В то же время концентрация вещества в слюне контрольной группы в целом была близка к нулю.



Дополнительно ученые проверили, как изменяются со временем показатели ТГК в слюне участников после курения каннабиса. Для этого они каждый час проводили тестирование EPOCH. Опыт показал, что оральная концентрация ТГК стремительно снижается со временем, хотя все еще превышает значения в 1 нанограмм на миллилитр в первые 12 часов после курения, а полувыведения вещества составляет 1,4 часа. Таким образом устройство может использоваться для определения недавнего употребления каннабиса.



Разработка ученых имеет несколько преимуществ. Тест сумел выявить ТГК в слюне всего за три минуты. При этом он дает количественные показатели, подобно ГХ-МС, а его порог чувствительности составляет 0,17 нанограмма на миллилитр, что существенно меньше допустимого в некоторых странах 1 нанограмм на миллилитр. Впрочем, авторы говорят, что в дальнейшем следует провести испытания технологии на большем количестве участников и видят несколько способов ее совершенствования, в частности, дополнения приложения когнитивными тестами и обеспечение проведения анализов на большее количество наркотиков.