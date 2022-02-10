Ученые проанализировали, какую роль в политике играют эмоции

13:40 10 Февраль Киев, Украина

Чувства в политике не приветствуются. Политические решения должны быть рациональными и взвешенными, ни в коем случае не эмоциональными. Однако реальность иная. Как эмоции влияют на политические события, на выбор кандидата и лишение его власти, изучают Уте Фреверт (Ute Frevert) и ее команда из Института исследований образования имени Макса Планка в Берлине. Ученые отмечают, что современные события можно объяснить и историческими процессами.



После 16 лет в должности, канцлера Ангелу Меркель будут помнить как сдержанную и рациональную личность. В считаные разы она проявляла свои эмоции. Но как раз эти эмоциональные моменты приходят в голову, когда оглядываемся назад:

Меркель празднует победный гол национальной сборной Германии на Чемпионате мира по футболу 2014 года;

решение открыть границы сирийским беженцам в 2015 году;

ее упорный призыв во время коровирусного кризиса отказаться от социальных контактов, чтобы защитить людей в зоне риска;

коровирусного кризиса отказаться от социальных контактов, чтобы защитить людей в зоне риска; и трогательность, с которой она обняла своего коллегу Эммануэля Макрона во время прощального визита во Францию.

Почему нам так важны эмоции? Разве мало было бы знать политический курс канцлера? Почему нам интересно, что ее радует и что трогает? Первый ответ, который приходит в голову: мы все люди, и нас как существ социальных интересуют чувства других лиц. Мы не можем руководствоваться только корыстными мотивами, хотя некоторые экономические теории склонны это утверждать.



Напротив: эмоции важны повсюду, где люди должны взаимодействовать друг с другом, так что в политике тоже. Можно сказать, что правильное сочетание профессиональной политики, сдержанности в выступлениях и самопрезентации очень редки, однако искренние эмоциональные моменты породили у населения доверие к Ангеле Меркель, стали основой ее признания.



Обрести благосклонность – получить власть.



Чтобы более подробно понять, какую роль в политике играют эмоции, оглянемся назад. Исторические исследования на протяжении длительного времени игнорировали тему чувств. Это изменилось несколько лет назад, и в значительной степени благодаря Уте Фреверт (Ute Frevert), директору Института исследований образования имени Макса Планка в Берлине.

"Тот, кто хочет знать, как люди социализировались, творили общую цель и ее достигали, а потом снова расходились, шли разными путями, становились враждебными и обижали друг друга, тот не может недооценивать силу и влияние чувств", - обосновывает историки свой подход.

Результаты исследований свидетельствуют: многие аспекты исторических хроник предстают в новом свете, если принимать во внимание эмоции, в частности страх, ярость и ненависть, а также надежду, доверие и сострадание. Так, например, можно по-другому посмотреть на то, как развивались отношения между народом и власть имущие в прошлом.



Под этим взором Уте Ферверт рассмотрела действия Великой Французской революции. Эпохальное свержение короля, начавшееся в 1789 году в Париже, привело к основополагающим изменениям на территории целой Европы. Народ превратился в политического актера. После устранения,

а затем и казни королевской четы, европейские монархи начали волноваться за свою безопасность и положение.

Здесь в игру вступило то, что Уте Ферверт называет “политикой эмоций” – власть имущие активно заботились о том, чтобы найти отклик в душах своих подданных.

“Политика эмоций позволила обезопасить свою власть, – объясняет Фреверт. – Власть нуждается в покорности, о которой писал социолог Мак Вебер, то есть согласия покоренных. Эту покорность можно, конечно, обрести насилием. Но лучше, когда люди слушаются добровольно. Для этого их нужно убедить или, что лучше, привлечь на свою сторону, им нужно вселить доверие, а если удастся, и любовь”.

Короли должны были заигрывать с гражданами

Сохранить власть можно было, демонстрируя гражданам положительные эмоции: на публичных празднованиях, из страниц газет или во время личных выступлений. Фреверт нашла, в частности, и письмо прусской королевы Луизы, которая в 1798 году писала брату: "Я делаю все, чтобы без принуждения получить и заслужить любовь подданных своей добротой, вежливостью, благодарностью".



Представителям высших сфер не всегда нравилось инсценировать любовь к народу, об этом свидетельствует другое письмо Луизы в 1794 году. Тогда еще принцесса, она писала к своему мужу по поводу приглашения на кофе в Потсдамскую гильдию стрелков.

"Только подумай, какая невероятная вечеринка нас ждет, – писала она свысока. – Что же нам остается? Хотим этого или нет, мы должны смириться... И, может, даже будем иметь честь кокетничать с гражданами”.

Правители чувствовали себя обязанными заигрывать с народом.



Этот анекдот также рассказывает о другой стороне политики эмоций.

"Граждане не были пассивными реципиентами эмоционального сообщения и реагировали на сигналы не безусловным одобрением – у них были ожидания, предпочтения, вероятно, даже требования. И в этом заключался риск для правителей: тот, кто стремился к любви граждан, мог потерпеть неудачу. И это бы продемонстрировало, насколько он нуждается в этой любви. Так можно было потерять частицу своего могущества”, - сказала Уте Фреверт.

Дилемма обострилась в XIX веке, когда росла тенденция к демократизации и привлечению граждан (хотя на женщин еще не обращали внимания). Связь между правительствами и народом должна была устанавливаться снова и снова, чтобы власть оставалась жизнеспособной. Одним из

вариантов были гуляния в честь королевских дней рождения – празднованиям особенно радовались в городах и общинах.

Тогда "народа" как такового еще не существовало. Классовое общество с его четким разделением на аристократию, духовенство, мещан и крестьян начало исчезать, уступая общество буржуазии. Здесь возникали разные группы, партии и движения со своими, порой противоречивыми, интересами. Теперь идея национализма распространялась очень быстро и успешно. Она действовала как сила тяготения, как клей, однако меняла и роль правителей: короли, королевы и императоры превратились в фигуры национальной идентификации, в высших представителей нации. Соответственно, выросли и ожидания граждан.

Автографы от императора

Уте Фреверт выяснила, что в это время росла потребность народа лично подойти к королю или императору, посмотреть на него, может, даже пожать руку. На изломе ХІХ и ХХ веков подписанные фотографии немецкого императора были особенно популярны, о чем свидетельствуют многочисленные просьбы к Вильгельму II дать автограф. Мужчины, в частности члены рейнских военных союзов, формировали колонну, когда император проходил через их местность, чтобы отдать ему честь. Им было важно, чтобы император их увидел. Тогдашний источник описывает: «Взгляд его любимых глаз должен помочь солдатам, они должны были почувствовать, что его глаза здесь для них».



Можно представить себе разочарование и возмущение, когда в 1906 году Вильгельм II во время своей поездки в Рейнланд просто проехал мимо мужчин, которые его ждали.



Любовь и благосклонность граждан, если возникала, не была направлена исключительно на императора, объяснила Фреверт. Хорошим свидетельством этого является изображение политиков, висевших в комнатах немцев.

“Здесь можно было увидеть портреты Отто фон Бисмарка или королевы Луизы, но не обязательно императора, – сообщила историк. – Некоторые социал-демократы наряду с изображениями монархов вешали фотографии своих героев рабочего движения, в частности Фердинанда Лассаля и Августа Бебеля”.

Первые избранные на демократических выборах президенты получали отчасти такое же чествование, как их аристократические предшественники. Это можно наблюдать в случае первого американского президента Джорджа Вашингтона. Керстин Мария Паль исследовательница из команды Фреверт, подробнее изучила этот период.

"В свое время Вашингтон вызвал противоречивые эмоции, в частности речь шла о вопросе, сколько власти должно сохраниться в руках центрального правительства, а сколько – на уровне отдельного штата, – кстати, это породило и современные противоречия в американском обществе", - сказала Паль.

И несмотря на это, рисованные или печатные копии портретов Джорджа Вашингтона были очень популярны во время его пребывания в должности.

“Они висели в частных домах, в забегаловках, в политических учреждениях, их собирали в альбомы. Уже тогда существовала тесная эмоциональная связь с новым государством, о чем свидетельствуют многочисленные доклады со времен основания США. И эти сильные чувства касались и президентов", - подчеркивает Паль.

Вспышки ярости вместо рассудительности

Керстин Мария Паль защитила диссертацию в области искусства и визуальной истории. В исследованиях ученая анализирует, какие эмоции правителей изображали на картинах.

Так называемый Лансдаунский портрет – одно из самых знаменитых изображений Джорджа Вашингтона – изображает американского президента в традиции европейских королей: с выражением решительности, но в то же время спокойным и рассудительным. Картина раскрывает идеалы, касающиеся руководителей и его поведения, выражения эмоций.

“Один из самых больших вызовов того времени воплотился в понятии “самообладания". Оно обозначает полное чувственное спокойствие, за которым скрывается сильная эмоция, даже страсть, которая наружу проявляется очень умеренно”. И Вашингтона, и многих его преемников изображали именно в таком стиле", - говорит Керстин Мария Паль.

45 президент Соединенных штатов Америки пошел вопреки этой традиции. Во время своего пребывания в должности Дональд Трамп отличался взрывами ярости, агрессивными замечаниями, а также, как полагают, неконтролируемой импульсивностью. Керстин Мария Поль предполагает, что такое поведение президент избрал вполне осознанно.



Во всяком обществе и его институтах существует много неписаных правил, диктующих, какие чувства можно выражать в каком контексте и каким образом. Так одно и то же лицо в парламенте будет выражать одни эмоции, дома с семьей – другие, при посещении дома престарелых оно, опять же, будет вести себя иначе.



Однако даже эти нормы систематически изменяются. Примером Паль называет политику и футбол. Еще в конце 90-х гг. ХХ ст. футбол связывали с непристойным поведением. Лишь после Чемпионата мира 2006 интеллектуалы в Германии начали публично им заниматься. С тех пор даже политики высокого ранга на стадионах во время мундиаля не скрывали своих эмоций, как канцлер Меркель и президент Германии Гаук на Чемпионате мира в Бразилии. Кстати, это была одна из редких возможностей увидеть обоих вместе – в других случаях они встречались обычно в

Бундестаге в День памяти жертв национал-социализма.

Изменение чувственных норм может происходить постепенно или в результате сознательного перелома.

“Иногда случается что-то вроде переломного момента, когда правила оказываются всего лишь закостенелыми конвенциями, почти мумифицированными, – пояснила Поль. – Но если в этот момент кто-то приходит и говорит: 'меня больше не интересует, как вы это делали, я буду делать все по-новому', то этот может показаться очень привлекательным”.

Отказ от старых конвенций может показаться революционным, смелым преобразованием, если назреет момент. Вероятно, Дональд Трамп на американских президентских выборах 2016 так и оказался – в правильном месте, в правильное время. И своими выступлениями он смог мобилизовать людей, которые из-за настроений и языка предыдущей политической элиты чувствовали себя исключенными из политического процесса.



Интересно, что в контексте коронавирусной политики медиа - национальные и за рубежом - удивительно часто называли Дональда Трампа "холоднокровным" или "бессердечным". Керстин Мария Поль объяснила, что с исторической перспективы "утрата чувств" еще в эпоху просвещения в XVIII веке. стала откровенно отрицательным атрибутом.



Адам Смит, шотландский философ морали и основатель классической национальной экономии, сегодня известен прежде всего своей теорией о невидимой руке рынка, именно в сочувствии он видел основу социального взаимодействия. «Бессердечность» ему казалась худшей формой социальной дискриминации, ведь она отрицала основополагающее сходство людей.

“Проект холоднокровности стал понятием войны, необходимым для дискредитации врага и отграничения "их" от "нас", – сказала Пол. – Хотя, несмотря на это, существуют формы безэмоциональности и безразличия, которые будут восприняты хорошо. Такие положительные впечатления способны производить 'беспристрастные', 'профессиональные' или просто 'очень классные' политики.

Мнения и чувства невозможно разделить

В конце концов, эмоции, их восприятие и интерпретация часто многозначны, а скрывающиеся за ними нормы постоянно меняются. С уверенностью можно сказать одно: чувство из политики изъять невозможно. И их невозможно отделить от рационального мышления и рациональных решений, поскольку мысли и чувства в человеческом мозге тесно переплетаются, отмечает Уте Фреверт.