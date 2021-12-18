Ученые предупреждают об опасности новогодних елок для здоровья

11:09 05 Декабрь Киев, Украина

Традиция велит каждый Новый год встречать в присутствии елки. Во многих семьях устанавливают именно «живые» деревья. Но жизнь вносит свои коррективы в традиции. Многие отказываются от вырубки лесов и приобретают искусственные елочки. А некоторым людям, с ослабленным иммунитетом, присутствие елки в доме будет опасно для здоровья. Британские ученые в связи с приближением новогодних праздников предупредили мир об опасности живых новогодних елок.

Отмечается, что группа ученых из Медицинского университета северных районов штата проанализировала 28 елок. Изучались иглы и кора.

Эксперты обнаружили аллергены и 53 вида плесени, которые содержались в каждой елке.

Они считают, что эти вещества провоцируют у человека головную боль.

А аллергики, которые остро реагируют на запахи растений и травы, после контакта с елкой страдают от кашля, насморка и боли в ушах.

Специалисты не призывают встречать Новый год без елки, но все же советуют проветривать помещение, где стоит дерево.