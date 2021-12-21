Ученые предрекли уменьшение размеров животных

20:31 20 Декабрь Киев, Украина

В течение следующих 100 лет мир животных может стать меньше – и не только численно, но и визуально. Ученые выяснили, что, прежде всего, большим млекопитающим и птицам грозит вымирание. А маленькие виды лучше пристраиваются к экологическим изменениям. Согласно прогнозам, в будущем они будут доминировать в экосистеме.



Недавний отчет о глобальном биоразнообразии показал: своим влиянием человек изменил экосистему Земли так сильно, что все больше растений и животных теряет необходимые условия для жизни. Во всем мире миллион видов оказался под угрозой вымирания, а многие уже совсем исчезли с лица земли.



Но какие животные в наибольшей опасности? Есть ли определенные признаки, делающие вид особенно уязвимым к обусловленным человеком переменам? Этим вопросом задался Роберт Кук из Саутгемптонского университета и его коллеги – на примере птиц и наземных млекопитающих.



Для своего исследования ученые наблюдали за 15 484 видами – анализировали их стиль жизни и стратегию выживания. Конкретнее ученые принимали во внимание пять существенных признаков: Недавний отчет о глобальном биоразнообразии показал: своим влиянием человек изменил экосистему Земли так сильно, что все больше растений и животных теряет необходимые условия для жизни. Во всем мире миллион видов оказался под угрозой вымирания, а многие уже совсем исчезли с лица земли.Но какие животные в наибольшей опасности? Есть ли определенные признаки, делающие вид особенно уязвимым к обусловленным человеком переменам? Этим вопросом задался Роберт Кук из Саутгемптонского университета и его коллеги – на примере птиц и наземных млекопитающих.Для своего исследования ученые наблюдали за 15 484 видами – анализировали их стиль жизни и стратегию выживания. Конкретнее ученые принимали во внимание пять существенных признаков: размер тела животного, количественное измерение потомства, время, проходящее между двумя поколениями, а также способ питания и то, были ли звери генералистами (проживали в различных средах), или специалистами (могли

выжить только в очень специальной экологической нише).

В конце концов, эти данные команда объединила с информацией Красного списка Международного союза охраны природы и учла их при создании модели, чтобы сделать предсказание на будущее: какие животные вымрут в ближайшие 100 лет и можно ли на основании этого проследить определенную схему?



Результаты: будущие шансы на выживание вида сильно зависят от его характерных признаков. Оптимистичные прогнозы для маленьких, быстрых, плодородных и насекомоядных животных, приживающихся в разных средах. К ним относятся в частности грызуны, например крохотные мыши и певчие птицы из ряда воробьёвидных.



В то же время нерадостное будущее прочат ученые видам, которые менее способны приспосабливаться, медленно размножаются и могут жить только в определенных природных условиях. Обычно это крупные виды животных, например, рыжий орёл или черный носорог.



Анализ показал, что в будущем очевидно будут доминировать маленькие виды, а большие будут все реже. В результате такого смещения уменьшится, в частности, средняя масса тела млекопитающих. Ученые выяснили, что в течение следующего столетия животные похудеют примерно на 25%.

«Мы доказали , что исчезновение млекопитающих и птиц происходит не случайно. Скорее, имеет место процесс отбора, при котором отфильтровываются определенные существа в зависимости от их признаков и склонностей в условиях экологических изменений», – констатирует коллега Кука Феликс Айгенброд.

Ученые отмечают: подобные тенденции относительно размера тела хоть и прослеживались в прошлом – в частности после последнего межледникового периода, – но прогнозируемое сейчас изменение будет происходить значительно быстрее. Для сравнения: со времени последнего межледникового периода 130 000 лет назад животные потеряли примерно 14 % массы своего тела.

«Существенное уменьшение, которое мы сейчас предполагаем, может в долгосрочной перспективе сопровождаться другими негативными последствиями для экосистемы, – предупреждает Кук. – Ведь, с одной стороны, этот процесс есть следствие экологических изменений. Не считая того, уменьшение животного мира может провоцировать новейшие конфигурации».

Так многие виды, которым сейчас грозит вымирание, становятся определяющими для своей среды.



В результатах исследования команда ученых видит повод, чтобы с новыми силами выступить на защиту природы.