Ученые предложили новый способ борьбы с ВИЧ-инфекцией. Исследование

12:02 31 Январь Киев, Украина





Какую проблему с ВИЧ изучали авторы? Антиретровирусная терапия позволяет существенно уменьшить вирусную нагрузку у ВИЧ -инфицированных пациентов, но не способна полностью вылечить от болезни, поскольку в организме сохраняются зараженные иммунные клетки, долгое время не имеющие признаков инфицирования. Но новое исследование свидетельствует, что противораковый препарат , модулирующий работу иммунных клеток, может обличать клетки со скрытой инфекцией, способствуя активации ВИЧ внутри них. Следовательно, на них можно легче нацеливать иммунную систему и терапевтические препараты. Статья опубликована в журнале Science Translational Medicine .



Большинство людей с ВИЧ-инфекцией могут прожить долгую и насыщенную жизнь, если будут соблюдать правила антиретровирусной терапии. Это означает, что они должны регулярно принимать противовирусные препараты, подавляющие размножение вируса в иммунных клетках. Такое лечение позволяет снизить вирусную нагрузку до уровня, когда человек почти не способен инфицировать других. Однако даже при достижении такого результата пациент должен продолжать антиретровирусную терапию, поскольку в его клетках вирус остается в «спящем» состоянии, интегрированном в геном и незаметным, но способным активизироваться и начать инфицировать новые клетки. Какова бы ни была эффективная терапия, она пока не способна полностью вылечить ВИЧ-инфицированных.



Потенциальным решением рассматривают выведение вирусов из «спячки», чтобы они проявили себя экспрессией антигенов или новыми вирионами, чем выдали себя иммунной системе, которая сможет лучше выявлять и уничтожать зараженные клетки, или нацеленным на них препаратам. Ученые из Исследовательского центра рака Фреда Хатчинсона и Университета Мельбурна вместе с американскими, канадскими и датскими коллегами предположили новую терапию рака.



Каким образом рак связан с ВИЧ-инфекцией?



В норме клетки, которые приобрели злокачественные свойства, распознаются иммунными клетками как опасные и подлежат уничтожению. Впрочем, раковые клетки могут избегать уничтожения, если активно экспрессируют на поверхности белок PD-L1, который имеет сдерживающую функцию. Если с ним свяжется белок PD-1 иммунной Т-клетки, то последняя воспримет это как сигнал о том, что нет необходимости уничтожать клетку, и она сможет разрастаться в опухоль. Поэтому один из способов иммунотерапии рака заключается в применении антител, нацеленных на PD-1 или PD-L1. Между тем, опыты на культурах клеток показали , что нацеленные на PD-1 препараты также могут усиливать высвобождение вирусов из ВИЧ-инфицированных Т-клеток, способствуя их пробуждению.



В новой работе исследователи захотели проверить, действительно ли противораковое средство поможет вывести из скрытого состояния вирусы, чтобы зараженные клетки было легче уничтожать. Для этого они привлекли к испытанию 32 участников с ВИЧ-инфекцией, которые проходили антиретровирусную терапию и имели поздние стадии рака. Каждые три недели пациентам стали вводить пембролизумаб – иммунотерапевтический препарат, состоящий из моноклональных антител к PD-1. Всего участники прошли до 35 сеансов иммунотерапии. Влияние на ВИЧ-инфекцию определяли анализом образцов крови на второй и восьмой день после инъекций, а также в конце лечения и через месяц после него.



Сбылись ли ожидания ученых?



В начале иммунотерапии концентрация вирусной РНК в плазме крови почти всех участников была ниже минимальной концентрации, которую пытаются достичь антиретровирусной терапией (менее 50 копий на миллилитр). Через неделю после первой дозы пермбролизумаба показатель вырос до 1,65 раза. Однако измерение количества вирусов в плазме позволяет обнаружить только вирионы, вышедшие из клеток. Между тем сотни и тысячи вирусных копий могут накапливаться в инфицированных клетках без выделения наружу. Поэтому ученые дополнительно исследовали связанные с клетками копии ВИЧ. Как выяснилось, количество вирусных РНК в иммунных клетках после первого сеанса лечения возросло в 1,32 раза по сравнению с показателем к началу иммунотерапии.



После седьмой дозы иммунотерапевтического препарата частота экспрессировавших вирусные гены клеток после активации Т-клеток увеличилась в 1,44 раза. Но после 13 дозы достигла более низкого показателя, чем до лечения. Опыты указывают на низкую вероятность того, что результат вызван делением самих клеток. Авторы предполагают, что общее количество изучаемых клеток не изменилось, однако увеличилась доля тех, в которых легче индуцировать экспрессию вирусных генов. Отсюда следует, что иммунотерапевтический препарат, нацеленный на PD-1, действительно способен активизировать ВИЧ в инфицированных клетках, способствуя его выведению из латентного состояния.



Хотя выборка в исследовании относительно невелика, до сих пор о действии таких иммунотерапевтических препаратов сообщали только в виде описаний единичных случаев из-за редкости людей с ВИЧ-инфекцией, требующих подобного лечения. Эта работа не лишена недостатков, но указывает направление для последующих исследований по поискам эффективного способа борьбы с ВИЧ-инфекцией.