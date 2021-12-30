Ученые открыли мощное замедляющее старение вещество в гранате

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Секреты оздоровительного



Все дело в митохондриях

В клетках организмов митохондрии играют роль энергетических аккумуляторов. Со временем, когда мы стареем, эти клеточные блоки начинают терять свои свойства и не могут выполнять свою главную функцию — накапливать энергию. Деградация митохондрий приводит к ухудшению состояния мышечной ткани, поэтому мышечная слабость является одним из проявлений старения. Среди прочего, деградация мышечных тканей напрямую связана с болезнью Паркинсона или дрожащим параличом.



Молекулярный Давид против Голиафа старения

Ученым удалось найти молекулу под названием уролитина А, которая без посторонней помощи возвращает способность клеток к переработке элементов разрушенных митохондрий в новые. Исследователи из Федеральной технической школы Лозанны (EPFL) нашли убедительные доказательства того, что вещество из этого сладкого фрукта восстанавливает митохондрии в клетках, продлевая их жизнь почти на 50%. Название этого вещества уролитина А. Результаты исследования были опубликованы вчера в журнале Nature Medicine.Секреты оздоровительного эффекта граната привлекли команду ученых из Швейцарии и частной компании Amazentis. В ходе экспериментов ученые обнаружили молекулу, которая после синтеза пищеварительными бактериями в кишечнике превращается в активное вещество, предотвращающее старение клеток мышц — главного фактора старения организма. Результаты были проверены на биологически отдаленных видах — грызунах и червях, однако уже можно говорить о потрясающем успехе. Следующим шагом учёных станут испытания на людях.В клетках организмов митохондрии играют роль энергетических аккумуляторов. Со временем, когда мы стареем, эти клеточные блоки начинают терять свои свойства и не могут выполнять свою главную функцию — накапливать энергию. Деградация митохондрий приводит к ухудшению состояния мышечной ткани, поэтому мышечная слабость является одним из проявлений старения. Среди прочего, деградация мышечных тканей напрямую связана с болезнью Паркинсона или дрожащим параличом.Ученым удалось найти молекулу под названием уролитина А, которая без посторонней помощи возвращает способность клеток к переработке элементов разрушенных митохондрий в новые.

"Это единственная известная молекула, способная перезапустить процесс уборки митохондрий под названием митофагия. Это полностью натуральное вещество, его эффект сильный и подвержен исследованиями" – рассказал Патрик Эйбишер, соавтор исследования.

Чтобы протестировать свою гипотезу, исследователи использовали червей C. elegans. Этот вид пользуется особой популярностью среди экспертов, ведь преклонный возраст для C. elegans наступает уже на 8-10 день их жизни. В результате продолжительность жизни червей,

получавших уролитин, выросла на 45%.

После успешных испытаний на червях ученые перешли к более близкому к человеку виду и начали тесты на мышах. Пожилые мыши примерно двух лет, получавшие чудодейственную молекулу из граната, продемонстрировали на 42% лучшую физическую выносливость во время бега по сравнению с другими контрольными мышами.



Животворная квинтэссенция

Сами по себе гранаты не содержат ничего особенного, однако имеют очень важный необходимый компонент, эдакий прекурсор, который может стать целительным после переработки бактериями. Действительно важную работу выполняют бактерии, обитающие в кишечнике: они потребляют содержание граната и превращают его в молекулу уролитина А. Этот факт оказывает значительное влияние на количество чудодейственного вещества, поскольку главная фабрика по производству эликсира жизни является пищеварительной системой, она очень зависит от вида животного его внутренней флоры.



Это также означает, что у вас случайно может не быть нужных бактерий, чтобы извлечь пользу из граната. Однако не стоит расстраиваться по этому поводу — ученые уже работают над решением этой проблемы и даже основали собственную стартап-компанию.



Если же у вас остались сомнения, что это вещество подействует на людях, обратите внимание на факт от авторов исследования:

"Эволюционно удаленные друг от друга виды, такие как C. elegans. и мыши реагируют на одно и то же вещество одинаково. Это хороший признак того, что мы имеем дело с основным механизмом живых организмов" — говорится в пресс-релизе EPFL.

По словам руководителя новой компании Amazentis и соавтора исследования Криса Ринща, молекулярная эффективность этого вещества объясняется миллионами лет параллельной эволюции растений, животных и бактерий. Именно поэтому прекурсор к уролитину можно найти не только в гранатах, но и в большинстве орехов и ягод.



С открытием швейцарцев многие фармакологические компании будут вынуждены пересмотреть свои взгляды на борьбу со старением. Нам остается надеяться, что клинические исследования на людях пройдут в соответствии со всеми стандартами. Возможно, уже через несколько лет мы сможем воспользоваться достоянием миллионов лет эволюции?