Ученые определили самый эффективный путь борьбы с ожирением

12:34 19 Ноябрь Киев, Украина

Нет такой женщины в мире, которая хотя бы раз не пыталась похудеть. Хотя эта проблема волнует и многих мужчин, ведь избыточная масса тела создает как множество проблем, так и массу заболеваний. Для того, чтобы привести свой вес в норму, существует огромное количество всевозможных диет, но не все они дают длительный и здоровый эффект.

Основываясь на борьбе с ожирением у больных диабетом второго типа, ученые из Великобритании и Новой Зеландии провели ряд исследований и обнаружили, что главным фактором в эффективности борьбы с лишним весом является сокращение калорий. Свои выводы они опубликовали в журнале Европейской ассоциации по изучению диабета Diabetologia.

Проанализировав около 20 различных исследований, осуществленных ранее на основе данных баз MEDLINE (Ovid), PubMed, Web of Science и Кокрановской библиотеки, они пришли к выводу, что только такая диета дает стойкий эффект ремиссии у больных диабетом второго типа. Ведь кроме генетической склонности к заболеванию, данная форма диабета часто возникает на фоне ожирения.

Достаточная потеря веса может удалить аномальный жир из печени и поджелудочной железы и обратить заболевание вспять.

Ученые утверждают, что добиться стойкого эффекта похудания поможет низкокалорийная диета, в которой очень калорийные продукты заменяют теми, что имеют очень низкий калораж.

Так, если на три месяца сократить потребление до 830 килокалорий в день, и в дальнейшем соблюдать ограничение по жирной и высокоуглеводной пище, показатели ремиссии за год составляют 46-61%.

Для сравнения, при низкоуглеводных диетах показатели ремиссии намного ниже и составляют 4-19%.

Если же полностью заменить в своем рационе привычные продукты на низкокалорийные, чтобы потреблять 400-500 килокалорий в день, за 2-3 месяца можно сбросить более 6 килограмм. Это подтверждают наблюдения.

А вот другие низкокалорийные диеты, которые сокращают потребление до 1000-1500 килокалорий в сутки, дают снижение массы тела лишь на 2,4 килограмма за период от 3 месяцев до года. По мнению ученых, такой же эффект можно получить и от таких диет, как обезжиренная, низкоуглеводная или средиземноморская.

Ученые пришли к выводу, что стойкое похудание возможно лишь при условии постоянного превышения расходованных калорий над полученными, чему низкокалорийные диеты могут лишь способствовать.

Как заметили ранее ученые из США, Дании и Канады, в основе ожирения лежит не количество, а состав употребляемой человеком пищи.