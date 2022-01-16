Ученые определили ответственный за планирование речи участок мозга

12:32 13 Январь Киев, Украина

Исследование американских ученых показало, что планирование речи происходит в основном в лобно-височной зоне мозга. При этом наибольшая активность наблюдалась в частях средней и нижней лобной извилины. Эти данные потенциально проливают свет на новые методы терапии расстройств речи, которые встречаются у людей с аутизмом или переживших инсульт или травму мозга. Результаты исследования были опубликованы в Nature .



Почему ученые исследовали планирование речи?



Участие в разговоре предполагает три типа процессов: восприятие реплики собеседника, планирование своего ответа и выражение этого ответа. Что интересно, люди обычно не нуждаются в отдельных паузах для того, чтобы придумать ответ. Типичный разговор часто выглядит как быстрый обмен репликами. Это свидетельствует о том, что процесс планирования речи предположительно происходит параллельно с другими процессами.



Предыдущие исследования связывали планировку с нижней лобной извилиной , верхней височной извилиной , дополнительным моторным участком и нижней теменной корой . Однако в исследованиях речи эксперименты часто организованы таким образом, что респондент ни с кем не взаимодействует. Типичными задачами является описание того, что изображено на картинках, повторение услышанных слов и чтение. В таком случае процесс планирования происходит не тогда, когда другой собеседник говорит, как это обычно происходит в обычной жизни. Поэтому ученые из Университета Нью-Йорка и Университета Айовы решили исследовать механизм планирования речи в условиях, приближенных к типовому разговору.



Что сделали ученые?



Для исследования центров мозга, вовлеченных в речь, использовалась кортикография. Этот способ предполагает размещение электродов не на голове респондента, а конкретно на поверхности мозга. Из-за инвазивности этой технологии ее обычно используют в исследованиях с животными. Однако в этом исследовании участвовали восемь респондентов с тяжелой формой эпилепсии, которым было предписано хирургическое удаление тканей мозга, связанных с приступами. Во время операции электроды размещались на речевых центрах пациентов, чтобы их не повредить. Пациенты находились под местной анестезией и могли продолжать разговаривать, что свидетельствовало о невредимости речевой функции.



Что удалось узнать?



Проанализировав электрическую активность в мозге респондентов, ученые обнаружили, что активность некоторых частей мозга отличается в зависимости от того, как человек вовлечен в разговор в определенный момент: слушает вопросы, планирует ответ и, собственно, отвечает. Другими словами, все три процесса снабжаются разными мозговыми механизмами. Планировка речи осуществляется в основном в лобно-височной зоне мозга. А наиболее активны части средней и нижней лобной извилины.



Знания о том, какие зоны в мозгу вовлечены в планирование, важны для лечения расстройств речи. Поэтому эти результаты могут помочь в дальнейшем исследовании апраксии, когда человек испытывает проблемы с управлением движений челюсти, языка и губ при попытке сказать что-либо. Также они могут пролить свет на причины заикания и новые методы лечения этого заболевания.