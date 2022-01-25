Ученые определили, как младенцы определяют близость социальных связей людей

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Зачем маленьким детям определять близость социальных связей? Американские ученые утверждают, что младенцы могут определять близость социальных связей между людьми на основе того, обмениваются ли эти люди слюной. Опыты показывают, что маленькие дети уже в возрасте восьми месяцев склонны считать более близкими лиц, целующихся, делящихся едой или посудой или тех, что иначе взаимодействуют, делясь слюной. Это показывает, что люди в очень раннем возрасте самостоятельно развивают способность различать родство между лицами на основе особенностей их взаимодействий, отмечается в статье журнала Science .



В первые годы жизни дети совсем не самостоятельны и полностью зависят от опеки взрослых. Между тем, не каждый взрослый человек одинаково относится к конкретному ребенку и заинтересован в его благополучии. Это касается в основном только родственников, особенно родителей и других близких людей. Поэтому с маленького возраста дети учатся распознавать, кто является их близкими людьми, а значит, достойны доверия и придут на помощь, если к ним обратиться. Самым простым способом научиться идентифицировать, кто есть кто друг другу, есть объяснение взрослых через словесную коммуникацию. Но проходит несколько лет, прежде чем ребенок сможет понимать человеческий язык, тогда как предыдущие исследования предполагают, даже младенцы могут различать структуру и близость социальных связей между людьми. Пока не совсем понятно, каким образом им это удается, есть предположение, что они могут ориентироваться на взаимодействия, включающие обмен слюной. В конце концов, поцелуи или разделение посуды чаще всего происходят между людьми с тесными, часто родственными связями. Проверкой этой гипотезы занялись ученые из Гарвардского университета и Массачусетского технологического института с участием более сотни детей.



Какова была роль детей в исследовании?



Ученые провели несколько опытов, в ходе которых детям демонстрировали разные взаимодействия людей. К первому привлекли 113 участников в возрасте от 5 до 7 лет, которым показывали коммуникацию нарисованных персонажей, например девочки, которая пьет сок через трубочку, ее сестры и подруги. Следовательно, детей спрашивали, с кем, по их мнению, скорее поделится напитком девочка. Большинство из них ответили, что персонаж, скорее всего, поделился напитком с членом семьи, то есть сестрой. Этот опыт показал, что в раннем возрасте дети уже понимают, что взаимодействия, при которых происходит обмен слюной, происходят чаще внутри семьи.



В следующем опыте решили проверить наличие подобного мышления у младших детей. В этот раз были привлечены 46 американских младенцев в возрасте от 8,5 до 18,5 месяцев, которым представляли видеозаписи с взаимодействием актрис с куклой. Сначала они видели, как кукла ест с одной из актрис один и тот же кусочек апельсина, а с другой актрисой играет с мячом. В следующем эпизоде кукла находилась между двумя женщинами и плакала. В настоящее время ученые тщательно наблюдали за реакцией младенцев. Они предположили, что если эти дети тоже понимают близость связей на основе опыта обмена слюной, то при наблюдении за куклой в состоянии стресса они будут внимательнее следить за актрисой, которая делилась с куклой едой, поскольку она должна быть в более тесных связях с ней. , а значит, с большей вероятностью будет утешать куклу.



Как вели себя младенцы при наблюдении за кукольным спектаклем?



Как младшие, так и старшие младенцы, когда увидели плачущую куклу, в первую очередь посмотрели на актрису, которая делилась с ней едой. Причем взгляд на эту женщину был еще и продолжительнее, чем на ту, с которой кукла только играла. Тогда ученые провели контрольные опыты с другой группой участников, где куклы вообще не было или она заменялась новой, которая плакала. В этих случаях дети не демонстрировали склонности смотреть на женщину, делившуюся пищей в предыдущем эпизоде. Это говорит о том, что дети действительно ориентируются на обмен слюной при определении близости социальных связей. Результаты были схожими и в следующем эксперименте, который провели при участии детей разной расы, этничности, экономического статуса семьи и географической принадлежности.

Для большей надежности авторы провели еще один опыт, в котором обмен слюной был еще более очевидным. Младенцы в возрасте от 8,5 до 18,5 месяцев наблюдали за тем, как одна из актрис облизала свой палец, затем поместила его в рот куклы и повернула в свой рот. В то время как с другой куклой взаимодействие отличалось: вместо облизывания пальца, женщина коснулась сначала собственного лба, затем — лба ребенка. На этот раз ученые наблюдали, на какую куклу будут смотреть дети, когда актриса начнет плакать и демонстрировать стресс.



Подобно прошлому, дети в возрасте 16,5-18,5 месяцев посмотрели сначала и удерживали взгляд на кукле, которая обменялась с актрисой слюной. Однако среди младших детей в возрасте 8,5-10 месяцев склонности сначала смотреть на эту куклу не заметили, хотя продолжительность взгляда на нее тоже была больше.



Ученые делают вывод, что если младенцы видят незнакомых людей, обменивающихся слюной, то считают, что между ними есть близкая связь. Возможно, это помогает им определять родство между их наблюдателями (например, отличать родителей, сиблингов и бабушек и дедушек от нянь и воспитателей в садике). В то же время, авторы указывают и на ограничение своей работы. Из этого исследования не ясно, отличают ли дети положительное и отрицательное взаимодействие с обменом слюной. Например, сочтут ли они близкими двух человек, если один продемонстрирует агрессию и пренебрежение и плюнет на другого. В будущем ученые также хотят выяснить, понимают ли дети подобным образом более широкую структуру социальных связей. К примеру, считают ли они более восприимчивым к обмену слюной с близкими друзьями родителей, по сравнению с менее близкими.