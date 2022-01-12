Ученые описали самые маленькие сухопутные улитки - их высота всего пол миллиметра

Ученые нашли в известняке Лаоса и Вьетнама самых маленьких известных науке сухопутных улиток, чьи раковины в высоту не превышают 0,58 миллиметра. Они получили названия Angustopila coprologos и Angustopila psammion, отмечается в журнале Contributions to Zoology . Предыдущий рекордсмен в миниатюрности среди наземных улиток имел раковину высотой до 0,71 миллиметра.
Почему улитки так маленькие?
Почему улитки так маленькие?
Для многих беспозвоночных животных уменьшение размеров тела сопровождается преимуществами, которые увеличивают шансы на выживание и продолжение рода. К примеру, среди паразитоидных ос встречаются виды, размер особей которых менее полумиллиметра (например, трихограмма бура (Trichogramma evanescens)). Так эти насекомые смогли приспособиться к паразитированию на маленьких яйцах хозяев, которые недоступны другим осам с большим размером тела. А для животных, живущих под землей, уменьшение открывает новые возможности для передвижения и поиска пищи. Маленькое тело может помещаться в крохотные щели, маленькие для многих других животных, а также позволяет питаться кусочками пищи, которые для других не имеют ценности. Это касается и сухопутных улиток, размеры которых оценивают по единственной плотной и постоянной структуре — раковине. В последние годы ученые описывали все меньшие виды улиток, которые замещали предыдущих рекордсменов в миниатюрности. Так, описанный в прошлом году и признанный в то время самой малой сухопутной улиткой вид Angustopila pallgergelyiимеет раковину высотой 0,59-0,71 миллиметра. Но кажется, что титул придется отдать новому виду, описанному авторами Европы и США во главе с учеными Исследовательской сети Этвеша Лоранда.
Какие улитки являются новыми рекордсменами?
Ученые действительно описали два новых наименьших вида улиток, которые населяют Лаос и Вьетнам и также являются представителями рода Angustopila . Ракушки ранее неизвестных науке крошечных моллюсков нашли в образцах почвы, собранных из основы известняковых скал и в известняковых пещерах.
Первый вид, происходящий из центрального региона Лаоса, получил название Angustopila coprologos , чье видовое название с древнегреческого переводится как «сборщик навоза». Не слишком красивое название обусловлено тем, что раковина улитки, шириной 0,66-0,76 миллиметра и высотой 0,49-0,58 миллиметра, облеплена крохотными гранулами грязи, формирующими радиальный узор и, вероятно, являющимися фекалиями моллюска.
К сожалению, ученым не удалось найти живых особей в образцах, поэтому неизвестно, для чего крошечным улиткам «украшать себя» и как они вообще живут. Авторы предполагают, что моллюски населяют глубокие трещины известняка, из которых пустые раковины вымылись в основание скалы сильными и продолжительными дождями. Но тогда еще менее понятно предназначение грязи на раковине. Подобная практика наклеивания почвы и других материалов известна многим представителям сухопутных улиток, но вероятным объяснением этого является камуфляж для укрытия от хищников. А каким образом визуальная маскировка может пригодиться Angustopila coprologos в темных ущельях известняка, неизвестно. Другими возможными пояснениями является химическая коммуникация моллюсков и содействие задержанию влаги на раковинах.
Второй описанный вид был найден в образцах из пещер на севере Вьетнама. Он получил название Angustopila psammion , видовой эпитет которого означает из древнегреческой «пещинки». Она отражает крохотные размеры моллюска, которые делают его самым маленьким из известных сухопутных улиток: его раковина достигает в ширину 0,6-0,68 миллиметра, а в высоту всего 0,46-0,57 миллиметра. В то же время другая улитка, Arinia micro, хотя и имеет высшую раковину, но она уже, поэтому он может пролезть в меньшее отверстие, чем улитка-пещинка. Поэтому, по мнению авторов, стоит ориентироваться на какие-то другие параметры, кроме просто ширины и высоты раковины, чтобы выяснить, какая же улитка на самом деле самая маленькая. И хотя описанный вид близко подобрался к возможному пределу миниатюризации, ученые не исключают, что в будущем могут быть открыты еще и меньшие улитки.
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