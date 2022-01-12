Ученые описали самые маленькие сухопутные улитки - их высота всего пол миллиметра

11:52 12 Январь Киев, Украина

Ученые нашли в известняке Лаоса и Вьетнама самых маленьких известных науке сухопутных улиток, чьи раковины в высоту не превышают 0,58 миллиметра. Они получили названия Angustopila coprologos и Angustopila psammion, отмечается в журнале Contributions to Zoology . Предыдущий рекордсмен в миниатюрности среди наземных улиток имел раковину высотой до 0,71 миллиметра.



Почему улитки так маленькие?



Для многих беспозвоночных животных уменьшение размеров тела сопровождается преимуществами, которые увеличивают шансы на выживание и продолжение рода. К примеру, среди паразитоидных ос встречаются виды, размер особей которых менее полумиллиметра (например, трихограмма бура (Trichogramma evanescens)). Так эти насекомые смогли приспособиться к паразитированию на маленьких яйцах хозяев, которые недоступны другим осам с большим размером тела. А для животных, живущих под землей, уменьшение открывает новые возможности для передвижения и поиска пищи. Маленькое тело может помещаться в крохотные щели, маленькие для многих других животных, а также позволяет питаться кусочками пищи, которые для других не имеют ценности. Это касается и сухопутных улиток, размеры которых оценивают по единственной плотной и постоянной структуре — раковине. В последние годы ученые описывали все меньшие виды улиток, которые замещали предыдущих рекордсменов в миниатюрности. Так, описанный в прошлом году и признанный в то время самой малой сухопутной улиткой вид Angustopila pallgergelyiимеет раковину высотой 0,59-0,71 миллиметра. Но кажется, что титул придется отдать новому виду, описанному авторами Европы и США во главе с учеными Исследовательской сети Этвеша Лоранда.



Какие улитки являются новыми рекордсменами?



Ученые действительно описали два новых наименьших вида улиток, которые населяют Лаос и Вьетнам и также являются представителями рода Angustopila . Ракушки ранее неизвестных науке крошечных моллюсков нашли в образцах почвы, собранных из основы известняковых скал и в известняковых пещерах.



Первый вид, происходящий из центрального региона Лаоса, получил название Angustopila coprologos , чье видовое название с древнегреческого переводится как «сборщик навоза». Не слишком красивое название обусловлено тем, что раковина улитки, шириной 0,66-0,76 миллиметра и высотой 0,49-0,58 миллиметра, облеплена крохотными гранулами грязи, формирующими радиальный узор и, вероятно, являющимися фекалиями моллюска.



К сожалению, ученым не удалось найти живых особей в образцах, поэтому неизвестно, для чего крошечным улиткам «украшать себя» и как они вообще живут. Авторы предполагают, что моллюски населяют глубокие трещины известняка, из которых пустые раковины вымылись в основание скалы сильными и продолжительными дождями. Но тогда еще менее понятно предназначение грязи на раковине. Подобная практика наклеивания почвы и других материалов известна многим представителям сухопутных улиток, но вероятным объяснением этого является камуфляж для укрытия от хищников. А каким образом визуальная маскировка может пригодиться Angustopila coprologos в темных ущельях известняка, неизвестно. Другими возможными пояснениями является химическая коммуникация моллюсков и содействие задержанию влаги на раковинах.



Второй описанный вид был найден в образцах из пещер на севере Вьетнама. Он получил название Angustopila psammion , видовой эпитет которого означает из древнегреческой «пещинки». Она отражает крохотные размеры моллюска, которые делают его самым маленьким из известных сухопутных улиток: его раковина достигает в ширину 0,6-0,68 миллиметра, а в высоту всего 0,46-0,57 миллиметра. В то же время другая улитка, Arinia micro, хотя и имеет высшую раковину, но она уже, поэтому он может пролезть в меньшее отверстие, чем улитка-пещинка. Поэтому, по мнению авторов, стоит ориентироваться на какие-то другие параметры, кроме просто ширины и высоты раковины, чтобы выяснить, какая же улитка на самом деле самая маленькая. И хотя описанный вид близко подобрался к возможному пределу миниатюризации, ученые не исключают, что в будущем могут быть открыты еще и меньшие улитки.