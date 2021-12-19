Ученые объяснили, почему исчезли поселения викингов в Гренландии

Как много и одновременно мало знаем мы о легендарных викингах, о их боевых походах в новые земли и их поселениях на этих завоеванных землях, таких как огромный остров Гренландия. В последний раз о селении викингов на этом острове в исторических документах упоминалось еще в начале 15 века. Что же произошло с этим сильным народом? По какой причине викинги покинули прекрасный остров, служивший им домом в течение 400 лет?

Прибыв на остров в 985 году, викинги за 10 лет создали два поселения на юге Гренландии, которые называются Восточное поселение (Eystribyggð на древненорвежском) и Западное поселение (Vestribyggð). Но уже в 15 веке, по данным ученых, информация о том, что там жили викинги, исчезла. Нигде не найдены даже их археологические следы. Проведенные расследования проливают свет на причину, по которой викинги покинули берега Гренландии.

По мнению ученых, причиной тому послужили затопления земель, пригодных для сельскохозяйственного использования, а это лишало народ пропитания.

"На протяжении нескольких столетий, с 14 по 19 век в Европе и в Северной Атлантике произошло изменение климата, стало холоднее. Этот период известен как малый ледниковый период. В этих холодных условиях Гренландский ледяной щит стал еще больше", — говорит Мариса Джулия Боррегжин из Гарвардского университета.

Увеличившись в массе, ледовый щит давил на землю и это вызывало частые наводнения на прибрежных территориях, заселенных людьми.

Созданные компьютерные модели природных процессов показали, что с начала 15 века наводнения могли захватить территорию в 140 кв. км, затопив обработанные поля и луга для выпаса скота.

Но тот факт, что Западное поселение викинги оставили на несколько десятилетий раньше, говорит о существовании и других угроз для них. Вполне возможно, что это были частые вооруженные нападения эскимосов, а также резкое похолодание, которое вызвало недостаток пищи.

Есть причина утверждать, что уже с 1420-х годов в Восточном поселении не осталось жителей. Упоминание о Западном поселении в исторических документах относится к еще более раннему периоду, а именно к концу 14 века.

Ученые пришли к выводу, что так называемый малый ледниковый период, или резкое похолодание в Северной Атлантике был вызван… слишком быстрым глобальным потеплением. Оглядываясь на пример викингов, нам еще не поздно сделать соответствующие выводы и прекратить для начала выброс СО2 в атмосферу, перейдя на безопасные и безвредные виды энергетики.