Ученые объяснили, почему исчезли поселения викингов в Гренландии

13:12 19 Декабрь Киев, Украина

Как много и одновременно мало знаем мы о легендарных викингах, о их боевых походах в новые земли и их поселениях на этих завоеванных землях, таких как огромный остров Гренландия. В последний раз о селении викингов на этом острове в исторических документах упоминалось еще в начале 15 века. Что же произошло с этим сильным народом? По какой причине викинги покинули прекрасный остров, служивший им домом в течение 400 лет?

Прибыв на остров в 985 году, викинги за 10 лет создали два поселения на юге Гренландии, которые называются Восточное поселение (Eystribyggð на древненорвежском) и Западное поселение (Vestribyggð). Но уже в 15 веке, по данным ученых, информация о том, что там жили викинги, исчезла. Нигде не найдены даже их археологические следы. Проведенные расследования проливают свет на причину, по которой викинги покинули берега Гренландии.

Карта Восточного поселения викингов в средневековой Гренландии

По мнению ученых, причиной тому послужили затопления земель, пригодных для сельскохозяйственного использования, а это лишало народ пропитания.

"На протяжении нескольких столетий, с 14 по 19 век в Европе и в Северной Атлантике произошло изменение климата, стало холоднее. Этот период известен как малый ледниковый период. В этих холодных условиях Гренландский ледяной щит стал еще больше", — говорит Мариса Джулия Боррегжин из Гарвардского университета.

Увеличившись в массе, ледовый щит давил на землю и это вызывало частые наводнения на прибрежных территориях, заселенных людьми.

Созданные компьютерные модели природных процессов показали, что с начала 15 века наводнения могли захватить территорию в 140 кв. км, затопив обработанные поля и луга для выпаса скота.

Но тот факт, что Западное поселение викинги оставили на несколько десятилетий раньше, говорит о существовании и других угроз для них. Вполне возможно, что это были частые вооруженные нападения эскимосов, а также резкое похолодание, которое вызвало недостаток пищи.

Карта Западного поселения викингов в cредневековой Гренландии

Есть причина утверждать, что уже с 1420-х годов в Восточном поселении не осталось жителей. Упоминание о Западном поселении в исторических документах относится к еще более раннему периоду, а именно к концу 14 века.

Ученые пришли к выводу, что так называемый малый ледниковый период, или резкое похолодание в Северной Атлантике был вызван… слишком быстрым глобальным потеплением. Оглядываясь на пример викингов, нам еще не поздно сделать соответствующие выводы и прекратить для начала выброс СО2 в атмосферу, перейдя на безопасные и безвредные виды энергетики.

 