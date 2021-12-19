Ученые обнаружили второй случай естественного выздоровления от ВИЧ-инфекции

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Как можно вылечиться от ВИЧ-инфекции?

Обычно инфекция вирусом иммунодефицита человека берется под контроль с помощью антиретровирусных препаратов. Они препятствуют размножению вируса в организме, постепенно снижая его концентрацию до минимального уровня (менее 50 копий вируса на миллилитр плазмы крови). Это позволяет больным доживать до пожилого возраста, но все же не избавляет от болезни. Впрочем, случаи излечения все же известны. Берлинский пациент и Лондонский пациент стали первыми людьми, у которых удалось снизить вирусную нагрузку до уровня, когда патогенов невозможно обнаружить. В обоих случаях это является побочным эффектом трансплантации костного мозга для лечения рака.



Между тем недавно обнаружилась возможность взятия под контроль вирусов иммунодефицита организмом самих больных без медицинского вмешательства. Таких людей (их доля всего около 0,5 процента от общего количества больных) называют элитными контроллерами за то, что их иммунная система способна самостоятельно угнетать размножение ВИЧ в организме до уровня, как при антиретровирусной терапии, или даже ниже. В прошлом году группа ученых во главе с исследователями Института Рагона Массачусетской общей больницы описали потенциальный механизм работы иммунной системы этих людей против вируса, а также случай женщины, прожившей с диагнозом ВИЧ-инфекция 25 лет, прежде чем обследование показало, что в ее организме не осталось функциональных копий ВИЧ, вопреки отсутствию противовирусной терапии. В новой Американские исследователи описали второй потенциальный случай, когда пациенту удалось остановить размножение вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) в организме без приема противовирусных препаратов или пересадки костного мозга. Этим пациентом оказалась аргентинская женщина, которая восемь лет прожила с ВИЧ-инфекцией, в течение которых у нее не было необходимости принимать антиретровирусные препараты. Результаты ее обследования обнародованы в журнале Annals of Internal Medicine .Обычно инфекция вирусом иммунодефицита человека берется под контроль с помощью антиретровирусных препаратов. Они препятствуют размножению вируса в организме, постепенно снижая его концентрацию до минимального уровня (менее 50 копий вируса на миллилитр плазмы крови). Это позволяет больным доживать до пожилого возраста, но все же не избавляет от болезни. Впрочем, случаи излечения все же известны. Берлинский пациент и Лондонский пациент стали первыми людьми, у которых удалось снизить вирусную нагрузку до уровня, когда патогенов невозможно обнаружить. В обоих случаях это является побочным эффектом трансплантации костного мозга для лечения рака.Между тем недавно обнаружилась возможность взятия под контроль вирусов иммунодефицита организмом самих больных без медицинского вмешательства. Таких людей (их доля всего около 0,5 процента от общего количества больных) называют элитными контроллерами за то, что их иммунная система способна самостоятельно угнетать размножение ВИЧ в организме до уровня, как при антиретровирусной терапии, или даже ниже. В прошлом году группа ученых во главе с исследователями Института Рагона Массачусетской общей больницы описали потенциальный механизм работы иммунной системы этих людей против вируса, а также случай женщины, прожившей с диагнозом ВИЧ-инфекция 25 лет, прежде чем обследование показало, что в ее организме не осталось функциональных копий ВИЧ, вопреки отсутствию противовирусной терапии. В новой

работе ученые вместе с коллегами Университета Буэнос-Айреса сообщили о еще одном подобном случае с элитным контролером.

О ком написали на этот раз?

В исследовании говорится о женщине из аргентинского города Эсперанса, захотевшей сохранить анонимность. ВИЧ-инфекцию у нее обнаружили в 2013 году, но последующие обследования показали, что она является элитным контролером, то есть ее организму тоже удается держать болезнь под контролем. Она не принимала антиретровирусные препараты, кроме периода беременности между 2019 и 2020 годами. После рождения ребенка (он оказался без ВИЧ-инфекции) врачи провели повторное обследование женщины.



Специалисты проанализировали геном 1,188 миллиарда лимфоцитов из периферической крови, а также 503 миллиона лимфоцитов из плацентарных тканей на предмет наличия провирусов ВИЧ-вирусных геномов, встроенных в ДНК пациентки.



Что показало обследование женщины?

Среди множества исследованных клеток анализ не обнаружил встроенных в геном и способных к репликации вирусов иммунодефицита. Были замечены только семь дефектных, не способных к репликации провирусов, часть которых происходит от клонированных клеток.

Высокочувствительное тестирование также не выявило у 4,5 миллилитра плазмы крови РНК вируса иммунодефицита.

Авторы работы предполагают, что женщина является вторым известным пациентом, которому удалось самостоятельно обуздать ВИЧ в организме. Это приводит к мнению, что явление самостоятельного излечения может быть более распространенным, чем считается: все еще чрезвычайно редким, но не уникальным. В то же время ученые отмечают, что хотя они и проанализировали огромное количество клеток пациентки, невозможно точно утверждать, что в других клетках не осталось функциональных провирусов. Но это все равно очень обнадеживающие результаты, и если удастся определить точные механизмы, которыми организм их достиг, станет возможной разработка эффективного лекарства, которое сделают такими успешными элитными контроллерами всех ВИЧ-инфицированных.