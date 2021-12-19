Ученые обнаружили новый вид кальмара, похожего на инопланетянина

Как сообщает Science Alert, проводя исследования в Мексиканском заливе, ученые обнаружили ранее неизвестный вид глубоководного кальмара. На снятых участниками экспедиции кадрах запечатлен похожий на инопланетное существо мерцающий кальмар с огромными переливающимися плавниками и щупальцами.

Головоногого моллюска, отнесенного к семейству Magnapinnidae, удавалось встретить меньше, чем 20 раз. Как и теперь, это были малодоступные глубины на западе Атлантического океана.

Ученым Национального управления океанических и атмосферных исследований удалось увидеть жуткое создание на глубине 2 385 метров. Их внимание привлекли попавшие в поле видимости дистанционно управляемого аппарата (ROV) длинные нити синего цвета, которые оказались своего рода щупальцами.

У известных видов кальмаров имеется до пяти пар «рук» и пара щупалец (ловчих рук). Но у Magnapinna на видео заметны восемь рук и 2 щупальца. В воде заметны плавные движения плавников, отходящих от мантии (тела) кальмара.

Первые описания кальмаров семейства Magnapinnidae сделаны 23 года назад зоологом Майком Веккионе из Национального музея естественной истории (Вашингтон) и Ричардом Э. Янгом из Гавайского университета. После этого ученым удалось обнаружить еще 3 вида Magnapinna.

"На всех руках и щупальцах Magnapinna имеются удлинения, похожие на спагетти. Отличить его руки от щупалец, действительно очень трудно, что весьма необычно для кальмара", — заявил Веккионе.

Ученые уверены, что в будущем удастся обнаружить еще много таких головоногих в глубоких водных экосистемах Мирового океана.