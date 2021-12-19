Ученые нашли причину тромбозов после вакцины AstraZeneca

16:25 02 Декабрь Киев, Украина

Группа американских и британских исследователей выяснила вероятную причину появления тромбозов при применении вакцины против Covid-19 производства компании AstraZeneca

Его результаты были опубликованы в журнале Science Advances, пишет The Guardian .



По словам исследователей, реакцию организма можно проследить до того момента, когда аденовирус, используемый в вакцине для доставки генетического материала возбудителя Covid-19 в клетки, связывается со специфическим белком в крови, известным как фактор тромбоцитов 4 (PF4). Исследователи считают, что это может вызвать цепную реакцию в иммунной системе, которая может повлечь за собой образование тромбов – состояния, известного как индуцированная вакциной иммунная тромботическая тромбоцитопения (VITT).

"VITT наблюдается крайне редко, потому что должна произойти цепь сложных событий, чтобы вызвать этот очень редкий побочный эффект", - отметил профессор Алан Паркер с Медицинского факультета Университета Кардиффа.

Как пишет BBC, с помощью криоэлектронных микроскопии специалисты решили проследить за аденовирусом, который вакцина от AstraZeneca использует для доставки генетического материала коронавируса в клетки. Они выяснили, что поверхность аденовируса, как магнит, притягивает специфический белок крови, известный как фактор тромбоцитов 4 (PF4). Этот белок – маленькая молекула. Он отвечает за свертываемость крови. Наконец организм начинает атаковать PF4, поскольку воспринимает его часть чужеродного аденовируса, к которому белок «прилип». Таким образом, в кровь выделяются антитела, которые слипаются с PF4 и вызывают образование сгустков крови.



По его словам, данные исследователи подтвердили, что PF4 может связываться с аденовирусами, что является важным шагом в раскрытии механизма VITT. Ученый надеется, что создание механизма может помочь в предотвращении и лечении этого расстройства.

«Мы надеемся, что наши результаты можно будет использовать для лучшего понимания редких побочных эффектов этих новых вакцин и возможно для разработки новых и улучшенных вакцин, чтобы переломить ситуацию в этой глобальной пандемии», – отметил Паркер.

Специалисты AstraZeneca также приняли участие в проведенном исследовании.



Напомним, что 22 февраля компания AstraZeneca опубликовала отчет о третьей фазе клинических исследований своей вакцины. Проверка показала, что препарат на 79% безопасен и эффективен.



Однако с началом марта страны начали сообщать о полном или частичном прекращении использования вакцины AstraZeneca на фоне сообщений о возникновении тромбов у некоторых пациентов после прививки препаратом. В компании подчеркнули, что доказательств того, что их вакцина вызывает тромбоз, пока нет.



Германия, Италия, Франция, Испания и некоторые другие страны решили приостановить процесс прививки AstraZeneca. Страны ожидали решения Европейского агентства лекарственных средств после не менее 40 случаев тромбоза у вакцинированных.



Всемирная организация здравоохранения рекомендовала продолжить использование препарата AstraZeneca для вакцинации от COVID-19, несмотря на сообщения о возможных побочных эффектах.



18 марта Европейское агентство по лекарственным средствам пришло к выводу, что вакцина против коронавируса от AstraZeneca является безопасной и эффективной.



