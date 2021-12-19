Ученые нашли математический ген





Предрасположенность к математике глубоко укоренена в нашем мозгу. У нас есть схемы, участки и нейроны, которые специально активируются при распознавании количеств, числовых величин, а также цифры ноль. В этом процессе важно прежде всего правое полушарие. У математиков реакция мозга еще более выражена: когда они задумываются над математическими проблемами, в голове их активируется целая сеть связанных участков.



Но что обуславливает склонность человека к математике? Около 20% наших математических возможностей можно объяснить присутствием гена ROBO1. Наделенные этим геном люди еще в детстве имеют больше серого вещества в важных математических центрах мозга. А в школьном возрасте носители гена ROBO1 значительно лучше решают математические тесты, выяснили учёные.Предрасположенность к математике глубоко укоренена в нашем мозгу. У нас есть схемы, участки и нейроны, которые специально активируются при распознавании количеств, числовых величин, а также цифры ноль. В этом процессе важно прежде всего правое полушарие. У математиков реакция мозга еще более выражена: когда они задумываются над математическими проблемами, в голове их активируется целая сеть связанных участков.Но что обуславливает склонность человека к математике?

«Талант математика определяет сложное комплексное взаимодействие генов и среды», – объяснили Михаэль Скайде (Michael Skeide) из Института когнитивных и неврологических наук имени Макса Планка в Лейпциге и его коллеги.

Согласно исследованиям, по крайней мере 60% отличий можно объяснить генетическими задатками. Так что математические способности часто проявляются у представителей одной семьи. Но какие гены способствуют математическим способностям и как они влияют на мозг, до сих пор почти не исследовано.

«Нашей целью было исследовать взаимодействие между генами, которые, как известно, способствуют развитию математических задатков, и мозговыми структурами у детей – до того, как они начинают учить математику», – объяснили ученые

Для исследования ученые выбрали 178 детей в возрасте 3–6 лет, затем проанализировали, был ли у 10 из гипотетически математических генов в детском геноме один (или несколько) из 18 вариантов однонуклеотидов.



С помощью МРТ ученые сравнили объем серого вещества в детском мозге и в специальных его участках, которые тесно связаны с математическими способностями. Через несколько лет ученые проанализировали данные стандартных математических тестов, которые дети-испытуемые сдавали в возрасте 7 и 9 лет.



Результат: 9 из исследуемых генов не проявили существенной связи с объемом мозга или математическими способностями детей. Но десятый ген ROBO1 показал влияние на эти характеристики. Дети – носители гена ROBO1 имели существенно больший объем серого вещества в задней части правой теменной судьбы, выяснили ученые. Также смежные участки в мозге – внутритемная борозда (sulcus intraparietalis) – у носителей гена ROBO1 была более отчетлива.



Эти мозговые участки считают центром обработки числовых величин.

«Распознавание величин является основой для решения математических проблем высших порядков», – объяснили Скайде и его команда.

По их мнению, разница в объеме этого мозгового региона может объяснить, почему некоторые маленькие дети распознают числа лучше других.



Влияние гена ROBO1 проявилось также в школьном возрасте: дети, облеченные этим геном, во втором классе проходили стандартные тесты по математике значительно лучше, чем их ровесники без этого гена. Их преимущество в математике было также тесно связано с большим объемом мозга в «математических участках», сообщили ученые.



Корреляцию гена ROBO1 и математических склонностей подтвердили исследованиями в области генетики и биологии развития. Они свидетельствуют: этот ген, в частности, управляет движением и расположением нейронов в мозге эмбриона.

"ROBO1 может также влиять на рост нейронов в коре головного мозга", - предположили ученые.

По мнению Скайде и его команды, полученные результаты свидетельствуют о том, что ген ROBO1 играет решающую роль в развитии индивидуальных математических способностей.

"Наше исследование доказывает, что пятую часть математического таланта можно объяснить этим геном и обусловленным им отличием в объеме правой теменной судьбы", - отметили ученые.

В то же время, полученные результаты подтверждают, что математическая одаренность проявляется в раннем возрасте – задолго до того, как ребенок начинает решать первые задачи. Ведь уже тогда математический центр в мозгу некоторых детей развивается лучше. Если еще школа и родители будут оказывать соответствующую поддержку, талант будет развиваться в полной мере.