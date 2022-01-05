Ученые изобрели гидрогель, способствующий заживлению травмированных сухожилий

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Чем привлекли внимание травмы сухожилий? Группа американских и швейцарских исследователей разработала двусторонний гидрогель для лечения повреждений сухожилий. Особенностью изобретения является то, что одна его сторона сильно липкая, тогда как другая гладкая. Благодаря этому материал может эффективно прикрепляться к сухожилию, медленно высвобождая лекарства для более быстрой регенерации, и уменьшать трение пораженного места с окружающими тканями. Результаты, указывающие на целесообразность использования гидрогелевого материала, были получены в предварительных опытах на крысах и тканях свиней и людей. Исследование опубликовано в журнале Nature Biomedical Engineering .



Одними из наиболее распространенных травм является повреждение сухожилий — соединительнотканных образований, которые прикрепляют скелетные мышцы к костям. При этом поражение ткань сухожилий может чрезмерно растягиваться и разрываться, что доставляет значительные болевые ощущения и может существенно ограничивать подвижность конечности. Но сложность с травмой состоит еще и в том, что сухожилия тяжело и долго заживают, на несколько недель препятствуя возможности свободно двигаться, особенно у пожилых людей. Кроме того, нередки случаи, когда сухожилие не может восстановить свою структуру до прежнего состояния, поэтому характеризуется меньшей выносливостью и хроническим дискомфортом. Но ученые из Гарвардского института Висса и исследовательских институтов Novartis предложили собственный подход к содействию восстановлению растянутых и разорванных сухожилий.



Каким образом учёные хотят лечить травмы сухожилий?



Исследователи вдохновлялись улитками, а точнее – очень липкой, плотной слизью, производимой моллюск Arion subfuscus, способный прикрепляться даже к влажным поверхностям. Несколько лет назад они представили результаты разработки нетоксичного медицинского клея для скрепления поврежденных тканей, имитирующего свойства слизистой. Он состоял из двух слоев, один из которых благодаря наличию полимеров способен плотно прикрепляться даже к влажным поверхностям, в то время как другой является плотным гидрогелем, обеспечивающим клею необходимую эластичность. Тогда опыты на моделях показали, что клей успешно прикрепляется к коже, хрящам, сердцу, артериям и печени, даже если ткани покрыты кровью.



В новой работе авторы захотели усовершенствовать свою технологию, сделав клей более пригодным для использования для заживления сухожилий. За основу был взят гидрогель из альгинат-полиакриламида — комбинированного биосовместимого материала, который уже долгое время используются в различных отраслях медицины. Одну сторону гидрогелевой ленты ученые обогатили углеводом из панциря ракообразных — хитозаном. Благодаря его положительно заряженным полимерным молекулам гидрогель способен с помощью электростатических взаимодействий очень крепко прикрепляться к поверхностям. Таким образом, одна сторона материала обеспечивает надежное сцепление с сухожилием, а другая — уменьшение трения сухожилия с окружающими тканями.



Как показал себя гидрогелевый материал в опытах?



Испытание адгезива на свиных сухожилиях, покрытых кровью, указало, что материал успешно прикрепляется к тканям, причем сильнее уже имеющихся медицинских адгезивов (хотя они не изготовлялись конкретно для сухожилий). Ученые также проверили, насколько вынослив их материал, прикрепив его к сухожилиям на руках человеческих трупов, которые затем подвергли 500 циклам сгибания-разгибания, имитирующие ежедневную нагрузку на ткани в реальной жизни. Гидрогелевый материал не повредился и не проявил признаков износа, хотя авторы отмечают необходимость дальнейших проверок с тысячами циклов, чтобы проверить, как он выдерживает нагрузку, которая имитирует его использование в течение недель.



Дополнительно опыты были проведены на живых лабораторных крысах. Им разрезали сухожилие на задней ноге, а затем имплантировали гидрогелевую клейкую ленту, заклеив ею ранения, или же провели стандартную сшивку сухожилия. В течение трех недель, во время которых наблюдали животных, адгезив оставался на месте. Но что важнее, у крыс с имплантированным материалом наблюдалось уменьшение образования рубцов в среднем на 25 процентов по сравнению с животными, прошедшими только оперативное лечение. Это важно ввиду того, что рубцы являются одной из основных причин, по которым поврежденный сухожилие не может вернуть свою прежнюю функциональность. Вероятно, эффект обеспечивается механической поддержкой поврежденного сухожилия и уменьшением его трения с окружающими тканями.



Это первые испытания гидрогелевой клейкой ленты для лечения травм сухожилий на животных, поэтому ученым следует провести еще следующие проверки их изобретения. Но то, что все компоненты материала успешно и безопасно используются в медицине, может помочь быстрее перейти к опытам на людях.