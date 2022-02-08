Ученые ищут ключи к долголетию собак, чтобы продлить жизнь людям

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Годами считалось общепринятым считать «собачьи годы», умножая «человеческие» на семь. То есть однолетний щенок приравнивался к семилетнему ребенку, а 11-летний пес – к 77-летнему «пенсионеру». Но действительно все сложнее, говорят эксперты.



Частично проблема заключается в том, что хотя люди имеют четкую метрику здорового старения, о «нормальном» темпе старения наших четырехлапых друзей известно немного. Большие собаки обычно стареют быстрее всего, возможно, в десять раз быстрее, чем люди, тогда как мелкие породы могут дожить и до двадцати лет, то есть в их случае один «собачий год» – это пять «человеческих».



Проект «Dog Aging Project», начатый в 2018 г., сегодня является самым амбициозным проектом, занимающимся долголетием собак. Десятки тысяч животных всех размеров и пород принимают в нем участие, чтобы помочь ученым сформировать более четкое представление о старении собак. По результатам проекта ученые надеются получить набор инструментов, который позволит ветеринарам со всего мира оценить, насколько состарился конкретный пес. Проект может пролить свет на секреты долголетия не только собак, но и интересно людей.



Ученые подробно описали потенциальные последствия Dog Aging Project для ветеринарии и научного понимания долголетия собак и людей в статье в Nature. Одним из самых интересных элементов проекта станет анализ ДНК старейших животных – «супердолгожителей» собачьего мира. Сколько лет вашей собаке по человеческим меркам? Какие факторы способствуют здоровью и долголетию собаки? Ученые наконец-то пытаются ответить на эти вопросы, но для точных ответов требуется масштабный научный проект.Годами считалось общепринятым считать «собачьи годы», умножая «человеческие» на семь. То есть однолетний щенок приравнивался к семилетнему ребенку, а 11-летний пес – к 77-летнему «пенсионеру». Но действительно все сложнее, говорят эксперты.Частично проблема заключается в том, что хотя люди имеют четкую метрику здорового старения, о «нормальном» темпе старения наших четырехлапых друзей известно немного. Большие собаки обычно стареют быстрее всего, возможно, в десять раз быстрее, чем люди, тогда как мелкие породы могут дожить и до двадцати лет, то есть в их случае один «собачий год» – это пять «человеческих».Проект «Dog Aging Project», начатый в 2018 г., сегодня является самым амбициозным проектом, занимающимся долголетием собак. Десятки тысяч животных всех размеров и пород принимают в нем участие, чтобы помочь ученым сформировать более четкое представление о старении собак. По результатам проекта ученые надеются получить набор инструментов, который позволит ветеринарам со всего мира оценить, насколько состарился конкретный пес. Проект может пролить свет на секреты долголетия не только собак, но и интересно людей.Ученые подробно описали потенциальные последствия Dog Aging Project для ветеринарии и научного понимания долголетия собак и людей в статье в Nature. Одним из самых интересных элементов проекта станет анализ ДНК старейших животных – «супердолгожителей» собачьего мира.

«Это очень большой и амбициозный междисциплинарный проект, который может стать мощным ресурсом для более широкого научного сообщества. – говорит Джошуа Эйки, профессор Принстонского университета и член исследовательской группы проекта Dog Aging Project. – Лично я считаю его увлекательным, ведь он позволит улучшить здоровье как собак, так и, наконец, людей».

«Мы секвенируем геномы более десяти тысяч собак. – продолжает исследователь. – Таким образом, мы создадим наибольшую базу генетической информации о собаках, которая не только прольет свет на особенности старения этих животных, но и ответит на фундаментальные вопросы об их эволюции и приручении».

Ученые ожидают, что проект Dog Aging Project продлится минимум десять лет. Сегодня к так называемой «стае» DAP (англ. DAP Pack), как исследователи называют свою выборку, присоединились более 32 тысяч животных.

«Мы формируем выборку из собак всех возрастов и пород, причем как чистокровных, так и смешанных. Особенно нас интересуют щенки и молодые собаки до трех лет», – рассказывает Уильям Систлвейв, аспирант Института интегративной геномики Льюиса-Сиглера и сотрудник проекта.

Когда собака присоединяется к стае, ее владельцы соглашаются заполнять ежегодные опросы и предоставлять метрические данные о своем любимце. Некоторых людей просят предоставить мазки из щек для взятия образцов ДНК.



Исследователи надеются выявить специфические биомаркеры старения собак. Они ожидают, что их результаты позволят ответить и на вопросы об особенностях старения людей. Есть несколько оснований так считать. Во-первых, собаки с возрастом чувствуют почти все те же функциональные нарушения здоровья, что и люди. Во-вторых, относительный период жизни собаки, когда ей нужна ветеринарная помощь, почти такой же, как у человека. В-третьих, – и это самое главное – собаки живут в той же среде, что и люди. Воздействие окружающей среды является одним из факторов, влияющих на старение, которые невозможно исследовать в лабораторных условиях.

«Поскольку собаки находятся в той же среде, что и люди, и имеют собственную систему здравоохранения, но живут гораздо меньше, чем мы, они дают уникальную возможность исследовать, как факторы окружающей среды и образа жизни влияют на его продолжительность», – говорит доктор Дэниел Промислов, профессор Вашингтонского университета и главный научный сотрудник Национального института старения, финансирующий проект.

Ученых будут особенно интересовать триста старейших собак в «стае» и то, смогут ли они установить причины их долголетия.