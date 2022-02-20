Ученые Германии будут разводить генетически модифицированных свиней

16:01 20 Февраль Киев, Украина

Свиньи уже давно служат медицине. Например, на свиной шкуре многие студенты-медики обучались искусству наложения швов. А кто сталкивался с трансплантологией, тот знает, насколько близки некоторые органы свиней к человеческим. Благодаря такому сходству на них испытывались методы лечения и лекарственные формы. Поэтому исследователи пришли к выводу, что в условиях нехватки биоматериалов для жизнеспасающей пересадки, было бы неплохо использовать в этих целях свиней. Необходимо лишь немного их подкорректировать под человека.

Ученые Германии намерены создать, а затем размножать генетически модифицированных свиней для того, чтобы в дальнейшем использовать их донорское сердце для пересадки людям. Как заявляет Экхард Вольф, ученый из Университета Людвига-Максимилиана в Мюнхене, создать новую породу свиней с откорректированным геномом возможно уже к 2025 году. За этот период должны состояться и первые пересадки сердца реципиентам.

Уже была проведена одна операция специалистами Медицинского Университета Мэриленда. Сердце свиньи с 10 модификациями было пересажено неизлечимо больному человеку. Пока риски отторжения и повышенного артериального давления сохраняются.

Вот уже 20 лет Экхард Вольф трудится над вопросами ксенотрансплантации (пересадка органов от животных человеку). По словам ученого, исследователи пока еще пользуются не достаточно эффективной технологией выведения "животных-основателей", из которых в дальнейшем получат генетически идентичные поколения.

В этом году ожидается первое такое поколение. Сердца этих животных для начала пересадят обезьянам. В случае благополучного исхода операции, будет продолжено испытание на человеке. Но до этого пройдет два-три года.

В Германии, слишком сильно движение защитников животных, поэтому идеи ученого вызвали бурное обсуждение. Но подумайте, только в Германии на конец 2021 года в списке ожидания пересадки органов находились около 8500 человек. А в других странах мира их миллионы. Животные-доноры могли бы помочь сократить этот список.

Но защитники прав животных готовы пренебречь жизнью людей ради жизни животных. Они, похоже, слишком далеко зашли в свих благих порывах. Никто из них не ест мяса? И даже рыбу? А может скоро мы будем также защищать крыс и малярийных комаров?

Нельзя ничем измерить ценность человеческой жизни. А животные, о которых человек обязан беспокоиться, созданы для того, чтобы ему служить.