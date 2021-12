Ученые Гарварда объяснили, почему физическая активность способствует хорошему здоровью

18:45 24 Ноябрь Киев, Украина

Гарвардские исследователи предложили эволюционное объяснение, почему, в отличие от других близких к нам приматов, люди развились гораздо более активными, и каким образом физическая активность способствует хорошему здоровью. Они предполагают, что активный образ жизни, особенно в пожилом возрасте, стал и причиной, и следствием продления продолжительности жизни человека, позволяя ухаживать за детьми и внуками в течение длительного времени после окончания репродуктивного возраста. Он предохраняет от вложения энергии в избыточные процессы, которые могут повредить здоровью и выживанию, а также стимулирует процессы, препятствующие старению и хроническим заболеваниям. Свои мнения авторы обосновали в статье журнала Proceedings of the National Academy of Sciences .



Что заинтересовало учёных в физических нагрузках?



Современный человек обычно немного времени своей жизни выделяет на физическую активность. А сидячий образ жизни сильно вредит здоровью, увеличивая риск возникновения сердечно-сосудистых болезней, расстройств метаболизма, в частности диабета второго типа, болезни Альцгеймера, рака и преждевременной смерти. А достаточная физическая активность напротив, подавляет отрицательные процессы старения в организме, продлевая здоровую жизнь и увеличивая ее качество. Польза физических нагрузок для здоровых и даже больных людей известна, а вот механизмы, ответственные за положительное влияние активного образа жизни – не совсем. То есть исследования показывали, что в результате занятий



Как подошли к поиску объяснений ученые? Современный человек обычно немного времени своей жизни выделяет на физическую активность. А сидячий образ жизни сильно вредит здоровью, увеличивая риск возникновения сердечно-сосудистых болезней, расстройств метаболизма, в частности диабета второго типа, болезни Альцгеймера, рака и преждевременной смерти. А достаточная физическая активность напротив, подавляет отрицательные процессы старения в организме, продлевая здоровую жизнь и увеличивая ее качество. Польза физических нагрузок для здоровых и даже больных людей известна, а вот механизмы, ответственные за положительное влияние активного образа жизни – не совсем. То есть исследования показывали, что в результате занятий спортом снижается уровень липопротеинов низкой плотности и триглицеридов, нормализуется кровяное давление, уменьшается воспаление и т.д. Но почему эти процессы не происходят на таком же уровне самостоятельно, почему они усиливаются физической активностью? Вопросом заинтересовались учёные Гарвардского университета и Гарвардской медицинской школы.



Они допустили, что ответ кроется в приспособлении людей в процессе эволюции. Чтобы исследовать это, учёные провели комплексное изучение. Сначала они проанализировали научную литературу по поводу того, как изменялась физическая активность людей со временем. Дополнительно они сравнили подвижность людей и других приматов, близких к нам эволюционно. Следовательно, выяснили, как физическая активность через клеточные процессы может способствовать долголетию и здоровью.



Каковы эволюционные корни физической активности?



Анализ литературы говорит, что типичный взрослый человек из развитого западного общества, например США, в день находит в среднем около трех километров. Это соответствует средней физической активности. В то время как взрослые люди в обществах, живущих охотой и собирательством, за день проходят от 9 до 15 километров, что соответствует высокой физической нагрузке. Поскольку подобный образ жизни вели наши предки к началу ведения сельского хозяйства, то можно предположить, что и уровень активности у них был схож или даже выше.



Но склонность к высокой активности оказалась относительно новым достоянием, присущим человеку. Близкие родственники человека шимпанзе еще меньше двигаются, чем типичный человек из индустриализированного общества, проходя около 2-4 километров в день. А гориллы и орангутаны и от этого менее активны, что в общем мало свойственно млекопитающим. Это привело авторов к мнению, что естественный отбор гоминид действовал в сторону обретения ими энергосбережения. Поэтому общий предок человека и шимпанзе тоже вел относительно сидячий образ жизни. Значит происхождение потребности двигаться следует искать в последние два миллиона лет назад, с началом охоты-собирательства.



Почему люди становились активнее?



Ученые предполагают, что естественный отбор направлял развитие людей в сторону растущей физической активности, особенно в пожилом возрасте, поскольку она связана с большей продолжительностью жизни. Шимпанзе в дикой природе обитают около 35-40 лет, часто даже не доживая до конца репродуктивного периода. В то время как люди живут в среднем 70 лет, последние двадцать из которых приходятся на уже не репродуктивный возраст. Исследования показывают, что вопреки распространенному представлению, человеческие общества охотников-собирателей еще 40 тысяч лет назад имели продленную продолжительность жизни. Хотя в пострепродуктивном возрасте люди уже не могут пополнять популяцию новыми лицами, они все еще могут быть полезны для нее. Они могут передавать свои знания (способность к приобретению и передаче которых люди качественно отличаются) младшему поколению и помогать ему в добывании ресурсов. повышая тем самым его шансы на выживание и свой репродуктивный успех. Вероятно, естественный отбор действовал в пользу здоровых особей пострепродуктивных особей, которые могли продолжать умеренно активную жизнь и помогать потомству и внукам. Маловероятно, что он способствовал долгоживучести нездоровых и физически неактивных лиц, которые не могли добывать ресурсы и отнимали их от других членов популяции.