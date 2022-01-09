Ученые доказали, что на любовь к кофе влияет так называемый "ген кофе"

Проводя изучение влияния кофеина на здоровье человека, американские ученые обнаружили интересный факт: любовь человека к кофе и черному шоколаду зависит от наличия так называемого "гена кофе".

По мнению доцента профилактической медицины Северо-Западного университета в штате Иллинойс Мэрилин Корнелис, одновременная любовь к кофе и черному шоколаду у человека заложена генетически. Именно этот "ген кофе" заставляет своих хозяев выпивать по несколько чашек кофе в день, чтобы получить желаемый эффект бодрости. Ведь в их организме очень высокий метаболизм, и слишком быстро происходит усвоение кофеина.

Наличие в организме этого гена объясняет, почему одни могут выпить много кофе и им ничего не будет, а у других от одной чашки уже наступает нервозность и встревоженность. Кроме того, такие кофеманы предпочитают чистый кофе без молока и сахара.

Интересно, что люди с "кофейным" геном также предпочитают простой горьковатый чай без сахара и горький шоколад. Причиной является не любовь к горькому вкусу, а то, что горький вкус в их сознании связан с повышением умственной активности, которого они жаждут от кофеина.

"Мы считаем, что эти люди приравнивают естественную горечь кофеина к психостимулирующему эффекту", - настаивает Корнелис.

В итоге ученые сделали вывод, что в разумных количествах (3-5 чашек в день) употребление черного кофе без молока и сахара благотворно для здоровья. Кофе уменьшает риск таких заболеваний, как сахарный диабет, болезни сердца и даже болезнь Паркинсона.