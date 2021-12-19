У высоких мужчин реже выявляют болезнь Альцгеймера - исследование

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Принято считать, что рост оказывает сильное влияние на нашу жизнь. Исследования доказывают, что высокие люди реже страдают диабетом и облысением. Но они чаще болеют раком, ведь имеют больше клеток в организме, поэтому риск патогенных мутаций растет.



/>Ученые во главе с Терезой Йоргенсен (Terese Jørgensen) из Копенгагенского университета исследовали связь роста, учитывая генетику, экологические воздействия и уровень образования.



Для этого ученые проанализировали данные 666 333 мужчин из датского национального реестра недугов. Все данные касались рожденных с 1939 по 1959 год. Из них у 10 599 позже развилась деменция.



Среди мужчин было 70 608 братьев и 7 388 близнецов, особенно интересных для исследования семейных и генетических влияний. Неожиданно, но риск деменции можно считать с роста человека. Исследование доказало, что высокие люди в старшем возрасте реже болеют Альцгеймером и другими видами деменции. Согласно полученным данным, у мужчин с ростом на шесть сантиметров выше среднего, риск умственной деградации на 10% меньше. Касается ли это и женщин, до сих пор не ясно.Принято считать, что рост оказывает сильное влияние на нашу жизнь. Исследования доказывают, что высокие люди реже страдают диабетом и облысением. Но они чаще болеют раком, ведь имеют больше клеток в организме, поэтому риск патогенных мутаций растет.во главе с Терезой Йоргенсен (Terese Jørgensen) из Копенгагенского университета исследовали связь роста, учитывая генетику, экологические воздействия и уровень образования.Для этого ученые проанализировали данные 666 333 мужчин из датского национального реестра недугов. Все данные касались рожденных с 1939 по 1959 год. Из них у 10 599 позже развилась деменция.Среди мужчин было 70 608 братьев и 7 388 близнецов, особенно интересных для исследования семейных и генетических влияний.

«Мы хотели увидеть, как рост молодых мужчин связан с диагнозом деменция, и в то же время исследовать, результаты умственных тестов, уровень образования, базовые экологические условия и генетические факторы, которые разделяют братьев и могут объяснить эту связь», – рассказала Йоргенсен .

В результате исследования выяснилось, что каждые 6 сантиметров роста, превышающие средний показатель, снижали риск заболеть деменцией на 10%. Взаимозависимость роста и риска умственной деградации была почти линейной, сообщили ученые.

«Наши результаты указывают на зависимость между высоким ростом у молодых мужчин и более низким риском позже получить диагноз деменция», – сказала коллега Йоргенсен Мерет Ослер (Merete Osler).

Интересно: корреляцию фиксировали и тогда, когда наблюдали за близнецами или братьями всех возрастов. И в этом случае риск деменции был ниже для более высокого брата. На основании этого ученые пришли к выводу, что генетика и семейные признаки не решающие факторы для замеченного эффекта.



По их мнению, связь между ростом и риском деменции влечет за собой влияние окружающей среды.

«Анализы данных о братьях подтверждают этот результат и указывают на то, что выявленная взаимозависимость может рождаться в ранних экологических стрессах, не зависящих от семейных факторов», – пояснила Ослер. Например более низкий рост у одного из близнецов может быть следствием неправильного питания или недугов в детстве.

При этом важным вопросом является: какова роль интеллекта и образования в замеченном взаимодействии? Ведь они оба считаются важными факторами, питающими умственные резервы человека – ментальные ресурсы, которые позволяют нашему мозгу решать повседневные проблемы, импровизировать и компенсировать дефицит в начале умственной деградации.

«Существенное преимущество нашего исследования состоит в том, что оно учло потенциальную роль образования и интеллекта на риск деменции», – объяснила Ослер.

Когда она с командой проверяла результаты, зависимость между ростом и риском деменции ослаблялась, и сохранялась.

До сих пор не известно, касается ли это и женщин. Ведь проанализированные данные охватывали только мужчин-подопытных.