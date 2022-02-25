У владельцев собак выявили снижение риска инвалидности в пожилом возрасте

09:03 25 Февраль Киев, Украина

Японские ученые с коллегами показали, что у пожилых владельцев собак риск приобрести инвалидность в ближайшие годы примерно наполовину меньше, чем у людей без собаки. Вероятно, эффект вызван более активным образом жизни, который требует ухода за любимцем. Но его можно также усилить, если самостоятельно увеличить время, выделенное на физическую активность, сообщается в журнале PLOS ONE .



Что исследовали учёные?



Домашние любимцы многими воспринимаются как настоящие друзья или даже члены семьи, которые могут поддержать в трудную минуту и улучшить самочувствие. Но, кроме того, что они помогают поддержать ментальное здоровье, исследования свидетельствуют, что этим они не ограничиваются. Так, наличие домашнего животного связывали с уменьшением смертности, более редким посещением врачей и лучшей способностью соблюдать необходимую дневную активность. Возможно, последнее может помочь избежать существенного ухудшения физических и когнитивных возможностей в пожилом возрасте, которое связывается с недостаточно активной жизнью. Одно из исследований выявило, что старшие люди, которые были хилыми, имеют вчетверо более высокий риск приобрести инвалидность в последующие два года, по сравнению с теми, кто в лучшей физической форме. Это побудило ученых из Токийского института геронтологии, Университета нутрициологии в Кагаве и Мельбурнского университета исследовать, действительно ли наличие домашнего животного, за которым нужно активно ухаживать, может обезопасить владельцев от инвалидности в старости.



Как это выясняли?



Для поиска ответов о влиянии животных на физическое здоровье авторы воспользовались частью базы данных участников, собранной для большего исследования. Она охватывала информацию о 15 500 жителях Японии в возрасте от 65 до 84 лет. Ни один из них не страдал тяжелыми физическими или ментальными болезнями. В 2016 году участникам разослали опросники, где попросили сообщить об их статусе содержания домашних животных – кошек и собак. За людьми наблюдали в среднем в течение 3,5 лет, после которых определяли, в скольких из них развилась инвалидность. При этом ученым помогали данные системы медицинского страхования, которая проводит оценку здоровья каждого японца после 40 лет. В то же время, учитывали такие факторы как пол, возраст, размер домохозяйства, история госпитализаций, активность, частота прогулок, вредные привычки и другие.



Как повлияли животные на здоровье владельцев?



За время наблюдения инвалидность развилась в среднем 17.1 процента участников. Но если рассматривать по группам, то среди тех, кто никогда не имел собаки, доля людей с инвалидностью составляла 17,7 процента; тех, кто в прошлом имел собаку - 16,8 процента; тех, кто сейчас был владельцем собаки – всего 13,1 процента. Дальнейшая статистическая обработка результатов с учетом сопутствующих факторов влияния показала, что содержание собаки связано с уменьшением риска инвалидности в пожилом возрасте на 46 процентов. Наличие кота с этим было не связано.



Вероятно, результат объясняется более активным образом жизни, который требует содержания собаки. Но риск пожилых был еще меньше, на 56 процентов, если они, кроме выгулки собаки, дополнительно выделяли время на физическую активность. Поэтому авторы считают, что специалисты могут рекомендовать людям завести себе собаку, которая может стать не только отличным компаньоном, но и поможет держать себя в форме и поспособствует здоровому старению. Однако для лучшего понимания явления, в частности, в какой мере его экстраполируют и на людей других популяций, кроме японцев, следует провести следующие исследования.