У диких животных с китайских рынков нашли потенциально опасные для человека вирусы

11:26 21 Февраль Киев, Украина





Почему китайские рынки привлекли внимание? Ученые исследовали вирусы почти двух тысяч диких животных , которые являются распространенным деликатесом и продаются на местных рынках в Китае. Так они обнаружили 102 вируса, из которых более 20 видов имеют потенциал перейти на людей и вызвать новые эпидемии и пандемии. Среди них отмечаются коронавирусы летучих мышей , которые уже перепрыгнули на хищные виды животных, и вирус птичьего гриппа, который уже показал способность инфицировать человека. Статья обнародована в журнале Cell.



В азиатских странах, в частности в Китае, распространена культура потребления диких животных. Причем она не ограничивается обычными для западных людей животными, как кроли или кабаны, а охватывает широкий спектр экзотики. Например, на рынках можно встретить бамбуковых крыс (Rhizomyinae), сурков, панголинов, ежей и вевера, или цивет (Viverridae), и список далеко не исчерпывающий. Не редки случаи, когда животные отлавливаются или завозятся нелегально, особенно когда они относятся к охраняемому виду. Однако проблема с торговлей дикой природой состоит не только в сокращении численности уязвимых видов. Контактируя с дикими животными, потребляя их мясо, человек рискует подхватить от него инфекцию и вызвать вспышку болезни. Идея не удалена от реальности, поскольку виновник современной пандемии, вирус SARS-CoV-2, предполагают, происходящее от китайских летучих мышей через посредство другого животного. Обеспокоенные возможным повторением сценария, исследователи из Китая, США, Австралии и Бельгии во главе учеными Нанкинского сельскохозяйственного университета решили выяснить, какие животные угрожают передать нам новых возбудителей болезней.



Где искали потенциально опасных патогенов диких животных?



После начала пандемии коронавируса ряд научных учреждений провел исследование вирусов летучих мышей, и они обнаружили большое количество близких к SARS-CoV-2 вирусам. Однако другие животные тоже могут являться резервуарами инфекции для людей, хотя они получили существенно меньше внимания со стороны ученых. Именно поэтому в новой работе авторы охватили изучение вирусов в 18 видов диких животных, которые являются деликатесом в Китае и продаются на рынках. Они принадлежали к пяти рядам млекопитающих: Грызуны, Панголинообразные, Хищные, Насекомоядные и Зайцевидные. Для этого между 2017 и 2021 годами ученые собрали образцы 1941 животного, в том числе поставляемых к знаменитому рынку Хуанань в Ухане, большинство из которых разводится искусственно в питомниках, но часть выловлена из природы. Некоторые животные выглядели больными, например, у дикобразов отмечали паралич.



Для анализа ученые отобрали от животных биоматериалы из органов дыхания и стула. Образцы исследовали с помощью метода секвенирования РНК, позволяющего оценить экспрессию генов, в частности вирусных.



Чьи следы были найдены в образцах экзотических животных?



Всего ученые обнаружили 102 специфических для позвоночных видов вирусов, принадлежащих к 13 семьям, из них 65 ранее не описывались. Наиболее распространенными были представители Picornaviridae, Astroviridae и Parvovirdae, в то время как другие встречались спорадически. Что интересно, ни у одного животного не обнаружили возбудителей, близкородственных SARS-CoV-2. Как показало следующее филогенетическое изучение, многие вирусы эволюционно были близки к известным возбудителям болезней у диких и домашних животных, а также у людей.



Среди сотни обнаруженных вирусов авторы выделили 21 вид, потенциально несущий наибольшую угрозу для здоровья человека. На это указывали такие черты, как возможность инфицировать человека и склонность перепрыгивать от одного вида хозяина к другому. Носителями наибольшего количества таких вирусов были виверы, дикобразы, нутрии, бамбуковые крысы, енотовидные собаки и малайские панголины. Одним из таких потенциальных патогенов назвали вирус птичьего гриппа H9N2, который распространен у домашних птиц и уже инфицировал людей в Китае. Его обнаружили в вевере и барсуках, проявлявших признаки респираторной инфекции. Другими являются, например, обнаруженные у ежей и вивер коронавирусы, происходящие от летучих мышей.



Кроме этого, у диких животных заметили ряд вирусов, ранее считавшихся присущими человеку или домашним животным, например вирус гриппа типа В, вирус парагриппа человека 2 и вирус Норволк. Неизвестно, как эти патогены ведут себя в организме других животных, но есть риск, что они могут претерпевать изменения и формировать новые опасные для человека варианты.



Ученые отмечают, что рынки, где дикие животные находятся тесно и имеют ослабленный организм, является подходящим местом для передачи вирусов между видами и их развития. Поэтому торговлю дикими животными следует ограничить, чтобы снизить риски появления в скором будущем новых пандемий.