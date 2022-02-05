Трудное детство сделало самок павианов анубисов менее социальными

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Самки павианов анубисов, у которых было тяжелое детство, в старшем возрасте хуже приспосабливаются к своему обществу, меньше и хуже взаимодействуя с другими самками. Как показывает исследование американских ученых в журнале Proceedings of the Royal Society B , из-за неблагоприятных условий молодые павианы не занимались развитием социальных навыков, сохраняя ресурсы для выживания, в результате чего другие члены группы не понимают их и избегают.



Изучением чего занимались учёные?



Стресс в ранней жизни – детстве и подростковом возрасте – может иметь долгосрочные последствия, которые будут влиять на всю взрослую жизнь. Например, негативные события в раннем возрасте связывают с худшим здоровьем, сокращением продолжительности жизни и худшей приспособляемостью, причем не только у людей, но и у других животных. Некоторые исследования также показывают, что при тяжелом детстве особи становятся менее социальными. А это дополнительно может ухудшать выживаемость и благополучие, особенно у социальных видов. Мы уже писалираньше, что самки жирафы тоже живут дольше, если являются общительными и сплачиваются с другими самками, по сравнению с одинокими. Ученые из Нью-Йоркского университета, Университета Калифорнии в Сан-Диего и Университета Аризоны решили более подробно выяснить связь между ранними переживаниями и социальностью в дальнейшей жизни. Для этого они принялись изучать павианов анубисов ( Papio anubis ).



Почему именно этих животных избрали для исследования?



Павианы являются очень социальными существами, живущими большими группами со многими самками и самцами. Самки для этого остаются на протяжении всей жизни в группах, из которых происходят, и формируют длительные социальные отношения с другими самками, особенно с родственниками по материнской линии. Более тесные связи и большее их количество означают для них преимущества, такие как длинная жизнь и лучшая выживаемость их потомства. В то же время негативные, стрессовые события в юном возрасте влекут за собой ухудшение фертильности и выживаемости потомства.



Ученые стали изучать самок павианов анубисов в трех группах в Кении. Наблюдение за этими животными проводят уже не одно десятилетие, поэтому родство между ними известно еще с 1970-х годов. Чтобы собрать новые данные, ученые наблюдали за каждой взрослой и незрелой самкой. Особое внимание обращали на социальные взаимодействия исследуемых животных и их типичную вокализацию. Таким образом удалось собрать 2615 часов наблюдений за 31 самкой. Трудную раннюю жизнь павианов определяли по следующим условиям: какой была биомасса щелочей в первый год жизни (показатель благоприятности среды, обилия пищи), насколько велика была группа при рождении (показатель внутригрупповой конкуренции), теряла ли самка в детском возрасте мать, травмирующее



Как тяжелое детство повлияло на социальную жизнь самок?



Чем тяжелее была ранняя жизнь самок павиана, тем менее социальными они со временем в целом и имеют худшие отношения с другими самками. Но, что интересно, эффект сильнее проявлялся не в их отношении к другим павианам, а наоборот — это они получали меньше груминга и к ним реже подходили. Но их поведение тоже имело особенности. Когда они приближались к своим родственникам, то реже издавали характерное хрюканье, которое воспринимается у павианов как признак дружелюбия, а отсутствие его вызывает стресс, потому что указывает на непредсказуемость. И вероятно, именно поэтому отношение к самок, пережившим тяжелый период, хуже, чем к другим. Об этом свидетельствует то, что у самок, которые чаще хрюкали, было больше социальных взаимодействий: к ним чаще подходили и оказывали груминг, и они сами чаще подходили к другим, хотя груминг оказывали несколько реже.



Ученые объясняют влияние тяжелого детства на социальность тем, что через него у самок развился способ взаимодействовать с другими, который является социально менее приемлемым. Возможно, в те трудные времена он помогал им выжить, в частности, за счет сохранения ресурсов, которые в лучших условиях могли пойти на развитие социальных навыков в уязвимый для этого период. Но во взрослой жизни недостаток опыта коммуникации стал недостатком, ухудшающим всеобщее благополучие самок павианов.