Темп ходьбы выдает биологический возраст человека - исследование

Ученые выяснили, что 45-летние, ходящие медленно, физически и морально примерно на пять лет старше своих ровесников, которые ходят быстро, – доказывает исследование. Различия проявляются в состоянии как внутренних органов, так и иммунной системы, зубов и мозга. Судя по всему, существует связь между скоростью ходьбы и уровнем интеллекта: люди с высоким IQ в среднем ходят быстрее.
/>Возраст человека не всегда соответствует той дате, которая вписана в его паспорт. В зависимости от склонностей, образа жизни и истории болезни биологический возраст может отклоняться от хронологического. Это проявляется в результатах тестов на физическую и умственную продуктивность, но выдавать настоящий возраст тела и органов могут и другие биомаркеры.
Теперь оказалось, что удивительно простой показатель может быть отправной точкой в исследованиях настоящего возраста – наша походка.
/>Возраст человека не всегда соответствует той дате, которая вписана в его паспорт. В зависимости от склонностей, образа жизни и истории болезни биологический возраст может отклоняться от хронологического. Это проявляется в результатах тестов на физическую и умственную продуктивность, но выдавать настоящий возраст тела и органов могут и другие биомаркеры.
Теперь оказалось, что удивительно простой показатель может быть отправной точкой в исследованиях настоящего возраста – наша походка.
Но скорость ходьбы может рассказать что-нибудь о биологическом возрасте младших людей, до сих пор было неясно.
Расмуссен и его команда изучили этот вопрос более чем на 900 мужчинах и женщинах 45 лет, за которыми регулярно с самого рождения наблюдают в рамках новозеландского исследования. Сначала все участники должны были пройтись в нормальном темпе по беговой дорожке, выполняя умственное задание. Затем они должны продемонстрировать свою максимальную скорость ходьбы – не прибегая к бегу.
Кроме того, ученые проанализировали 19 биомаркеров физического возраста, в том числе различные кровяные показатели, состояние зубов, сердечную продуктивность и объем дыхания. Умственную эффективность ученые проверили с помощью тестов, а также все участники прошли сканирование мозга.
Ученые обнаружили связь между скоростью ходьбы у 45-летних и их биологическим возрастом. Медленная ходьба была связана с плохим физическим состоянием в среднем возрасте, – сообщила Расмуссен с коллегами. – Медленно ходившие участники на протяжении последних 20 лет в среднем на пять лет быстрее старели, чем участники с быстрым темпом передвижения». Это проявилось как в маркерах обмена веществ, так и в состоянии внутренних органов, зубов и мышечной силы.
Интересно, что темп передвижения давал основания делать выводы и об умственной форме человека и старении мозга. Участники, которые ходили медленнее, имели меньший объем мозга, меньшую толщину коры головного мозга и большее повреждение белого вещества. На это указало сканирование мозга.
На самом деле медленно ходившие и в тесте на IQ в среднем получали на 16 баллов меньше, чем их ровесники, ходившие быстрее.
Почему биологический и умственный возраст так отчетливо просматриваются в темпе ходьбы, до сих пор неясно.
Выявленная корреляция может дать шанс преждевременно вмешаться и затормозить старение – например, изменив образ жизни.
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