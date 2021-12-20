Темп ходьбы выдает биологический возраст человека - исследование

20:30 13 Декабрь Киев, Украина





/>Возраст человека не всегда соответствует той дате, которая вписана в его паспорт. В зависимости от склонностей, образа жизни и истории болезни биологический возраст может отклоняться от хронологического. Это проявляется в результатах тестов на физическую и умственную продуктивность, но выдавать настоящий возраст тела и органов могут и другие биомаркеры.



Теперь оказалось, что удивительно простой показатель может быть отправной точкой в исследованиях настоящего возраста – наша походка. Ученые выяснили, что 45-летние, ходящие медленно, физически и морально примерно на пять лет старше своих ровесников, которые ходят быстро, – доказывает исследование. Различия проявляются в состоянии как внутренних органов, так и иммунной системы, зубов и мозга. Судя по всему, существует связь между скоростью ходьбы и уровнем интеллекта: люди с высоким IQ в среднем ходят быстрее.человека не всегда соответствует той дате, которая вписана в его паспорт. В зависимости от склонностей, образа жизни и истории болезни биологический возраст может отклоняться от хронологического. Это проявляется в результатах тестов на физическую и умственную продуктивность, но выдавать настоящий возраст тела и органов могут и другие биомаркеры.Теперь оказалось, что удивительно простой показатель может быть отправной точкой в исследованиях настоящего возраста – наша походка.

"Темп ходьбы среде уже долгое время используют как быстрый, простой и надежный фактор для оценки функциональных способностей человека", – объяснили Лин Расмуссен (Line Rasmussen) и его коллеги из Дюкского университета.

Но скорость ходьбы может рассказать что-нибудь о биологическом возрасте младших людей, до сих пор было неясно.



Расмуссен и его команда изучили этот вопрос более чем на 900 мужчинах и женщинах 45 лет, за которыми регулярно с самого рождения наблюдают в рамках новозеландского исследования. Сначала все участники должны были пройтись в нормальном темпе по беговой дорожке, выполняя умственное задание. Затем они должны продемонстрировать свою максимальную скорость ходьбы – не прибегая к бегу.



Кроме того, ученые проанализировали 19 биомаркеров физического возраста, в том числе различные кровяные показатели, состояние зубов, сердечную продуктивность и объем дыхания. Умственную эффективность ученые проверили с помощью тестов, а также все участники прошли сканирование мозга.



Ученые обнаружили связь между скоростью ходьбы у 45-летних и их биологическим возрастом. Медленная ходьба была связана с плохим физическим состоянием в среднем возрасте, – сообщила Расмуссен с коллегами. – Медленно ходившие участники на протяжении последних 20 лет в среднем на пять лет быстрее старели, чем участники с быстрым темпом передвижения». Это проявилось как в маркерах обмена веществ, так и в состоянии внутренних органов, зубов и мышечной силы.



Интересно, что темп передвижения давал основания делать выводы и об умственной форме человека и старении мозга. Участники, которые ходили медленнее, имели меньший объем мозга, меньшую толщину коры головного мозга и большее повреждение белого вещества. На это указало сканирование мозга.

"Известно, что эти функции связаны с когнитивной работоспособностью человека", - объяснили ученые.

На самом деле медленно ходившие и в тесте на IQ в среднем получали на 16 баллов меньше, чем их ровесники, ходившие быстрее.



Почему биологический и умственный возраст так отчетливо просматриваются в темпе ходьбы, до сих пор неясно.

«Важно учитывать, что речь идет о 45-летних людях, а не о пациентах пожилого возраста, которых обычно тестируют в аналогичных исследованиях», – сказала Расмуссен.

Выявленная корреляция может дать шанс преждевременно вмешаться и затормозить старение – например, изменив образ жизни.