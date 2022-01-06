Темный шоколад улучшает настроение - результаты эксперимента

19:33 06 Январь Киев, Украина





Шоколад — не только любимый вкус, ему также приписывают полезные свойства. Флавоноиды, содержащиеся в какао, помогают, например, предотвратить определенные недуги, расширяя сосуды. Кроме того, они должны уменьшать стресс и улучшать память. Потребление какао, однако, не современное явление: люди выращивали какао-растения еще 5300 лет назад. Каждый день небольшая доза шоколада с высоким содержанием какао может улучшать настроение, доказывает эксперимент . Причиной ученые считают то, что черный горький шоколад изменяет флору кишечника. Как именно кишечные бактерии оказывают влияние на человеческий мозг, выяснить окончательно пока не удалось.Шоколад — не только любимый вкус, ему также приписывают полезные свойства. Флавоноиды, содержащиеся в какао, помогают, например, предотвратить определенные недуги, расширяя сосуды. Кроме того, они должны уменьшать стресс и улучшать память. Потребление какао, однако, не современное явление: люди выращивали какао-растения еще 5300 лет назад.

“Черный шоколад известен своей способностью поднимать настроение с давних времен. Однако свидетельств эмоционального воздействия, которое оказывает ежедневное потребление шоколада, немного, - сказала Цзин-Хи Шинь (Ji-Hee Shin) из Сеульского национального университета и его коллеги. — Так что мы хотели исследовать, как ежедневное потребление черного шоколада влияет на настроение в повседневной жизни, но при этом сохранить фокус на взаимосвязи кишечника и мозга”.

В своем исследовании ученые проверили особую связь между пищеварением и мозгом, ведь сбалансированная флора кишечника также может оказать положительное влияние на настроение человека. Группы бактерий в кишечнике, в зависимости от своего состава и питания, продуцируют сигнальные вещества, которые влияют на вегетативную нервную систему кишечника, а через связь с мозгом — и на физическое самочувствие. Может ли черный шоколад влиять на эту завязку, ученые исследовали подробнее.



В исследовании ученые ежедневно в течение трех недель давали двум группам молодых взрослых в возрасте от 20 до 30 лет порцию шоколада. Одна группа трижды в день получала десять граммов черного шоколада с 85% содержанием какао, другая получала ту же дозу шоколада с 70-процентным содержанием какао. Третья контрольная группа не получала сладостей.





С целью определить настроение испытуемых ученые попросили в общей сложности 48 участников в начале и после трех недель заполнить так называемый вопросник PANAS (Positive and Negative Affect Schedule). Вопросы этого специального теста нацелены на то, чтобы определить психологическое состояние личности с учетом положительных и отрицательных раздражителей.

Результаты: среди представителей группы, которой давали шоколад с высоким содержанием какао, отрицательные чувства после трех недель уменьшились почти на 20%. И контрольная группа, и участники, получавшие шоколад с 70-процентным содержанием какао, не продемонстрировали никаких существенных изменений. Доля положительно настроенных участников из всех трех групп тоже осталась почти неизменной.



Кишечная флора группы, употреблявшая 85-процентный черный шоколад, продемонстрировала больше изменений. В целом она имела большее разнообразие бактерий и особенно повышенное количество бактерий вида Blautia obeum. Ученые отметили, что корреляция была между увеличенной долей бактерий blautia и менее негативными настроениями участников.



Кроме того, у потребителей темного шоколада снизилась доля бактерий Faecalibacterium prausnitzii. Эти изменения все же не удалось сопоставить с результатами вопросника. Ученые считают, однако, что предыдущие исследования уже доказали негативное влияние этих бактерий на настроение человека.



Положительное влияние бактерии blautia ученые объясняют еще одним: “Blautia obeum продуцирует жирную кислоту бутирата, что, как известно, влияет на мозговые функции. Бутират еще раньше показал антидепрессивное действие в тестах на мышах. Поэтому мы предполагаем, что сменив бутират из микробиоты, можно улучшать настроение”.



Подытоживая, ученые отметили: "Наши результаты доказывают, что черный шоколад оказывает пребиотическое действие, потому что меняет разнообразие и состав кишечного микробиома". Как именно кишечные бактерии влияют на настроение из-за жирной кислоты, остается все же неясно. “Это поощряет следующие исследования, которые будут анализировать сигнальные пути между кишечником и мозгом после потребления черного шоколада”.