Темный шоколад улучшает настроение - результаты эксперимента

Каждый день небольшая доза шоколада с высоким содержанием какао может улучшать настроение, доказывает эксперимент. Причиной ученые считают то, что черный горький шоколад изменяет флору кишечника. Как именно кишечные бактерии оказывают влияние на человеческий мозг, выяснить окончательно пока не удалось.
Шоколад — не только любимый вкус, ему также приписывают полезные свойства. Флавоноиды, содержащиеся в какао, помогают, например, предотвратить определенные недуги, расширяя сосуды. Кроме того, они должны уменьшать стресс и улучшать память. Потребление какао, однако, не современное явление: люди выращивали какао-растения еще 5300 лет назад.
Шоколад — не только любимый вкус, ему также приписывают полезные свойства. Флавоноиды, содержащиеся в какао, помогают, например, предотвратить определенные недуги, расширяя сосуды. Кроме того, они должны уменьшать стресс и улучшать память. Потребление какао, однако, не современное явление: люди выращивали какао-растения еще 5300 лет назад.
В своем исследовании ученые проверили особую связь между пищеварением и мозгом, ведь сбалансированная флора кишечника также может оказать положительное влияние на настроение человека. Группы бактерий в кишечнике, в зависимости от своего состава и питания, продуцируют сигнальные вещества, которые влияют на вегетативную нервную систему кишечника, а через связь с мозгом — и на физическое самочувствие. Может ли черный шоколад влиять на эту завязку, ученые исследовали подробнее.
В исследовании ученые ежедневно в течение трех недель давали двум группам молодых взрослых в возрасте от 20 до 30 лет порцию шоколада. Одна группа трижды в день получала десять граммов черного шоколада с 85% содержанием какао, другая получала ту же дозу шоколада с 70-процентным содержанием какао. Третья контрольная группа не получала сладостей.
С целью определить настроение испытуемых ученые попросили в общей сложности 48 участников в начале и после трех недель заполнить так называемый вопросник PANAS (Positive and Negative Affect Schedule). Вопросы этого специального теста нацелены на то, чтобы определить психологическое состояние личности с учетом положительных и отрицательных раздражителей.
Результаты: среди представителей группы, которой давали шоколад с высоким содержанием какао, отрицательные чувства после трех недель уменьшились почти на 20%. И контрольная группа, и участники, получавшие шоколад с 70-процентным содержанием какао, не продемонстрировали никаких существенных изменений. Доля положительно настроенных участников из всех трех групп тоже осталась почти неизменной.
Кишечная флора группы, употреблявшая 85-процентный черный шоколад, продемонстрировала больше изменений. В целом она имела большее разнообразие бактерий и особенно повышенное количество бактерий вида Blautia obeum. Ученые отметили, что корреляция была между увеличенной долей бактерий blautia и менее негативными настроениями участников.
Кроме того, у потребителей темного шоколада снизилась доля бактерий Faecalibacterium prausnitzii. Эти изменения все же не удалось сопоставить с результатами вопросника. Ученые считают, однако, что предыдущие исследования уже доказали негативное влияние этих бактерий на настроение человека.
Положительное влияние бактерии blautia ученые объясняют еще одним: “Blautia obeum продуцирует жирную кислоту бутирата, что, как известно, влияет на мозговые функции. Бутират еще раньше показал антидепрессивное действие в тестах на мышах. Поэтому мы предполагаем, что сменив бутират из микробиоты, можно улучшать настроение”.
Подытоживая, ученые отметили: "Наши результаты доказывают, что черный шоколад оказывает пребиотическое действие, потому что меняет разнообразие и состав кишечного микробиома". Как именно кишечные бактерии влияют на настроение из-за жирной кислоты, остается все же неясно. “Это поощряет следующие исследования, которые будут анализировать сигнальные пути между кишечником и мозгом после потребления черного шоколада”.
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