Телескоп имени Джеймса Уэбба добрался до своей научной орбиты

20:12 26 Январь Киев, Украина





24 января в 21:00 по киевскому времени телескоп имени Джеймса Уэбба на пять минут запустил свои двигатели и произвел завершающую коррекцию курса, приведшую его к рабочей орбите во второй точке Лагранжа системы Земля-Солнце.



Это на расстоянии почти полутора миллионов километров от Земли, откуда он летел в течение 29 дней. За это время телескоп успел полностью завершить все этапы своего развертывания после того как около 26 минут провел в ракете-носителе Ariane 5. Это в частности солнцезащитный экран , который должен поддерживать научные инструменты телескопы при рабочей температуре, а также зеркало , которое в шесть раз больше, чем в «Габбла». Космический телескоп «Джеймс Уэбб» прошел 29 дней путешествия во вторую точку Лагранжа системы Земля-Солнце. На ближайшие 5-10 лет это его рабочая орбита, где уже летом он должен приступить к своим наблюдениям. О прибытии телескопа NASA сообщило на своем сайте.24 января в 21:00 по киевскому времени телескоп имени Джеймса Уэбба на пять минут запустил свои двигатели и произвел завершающую коррекцию курса, приведшую его к рабочей орбите во второй точке Лагранжа системы Земля-Солнце.Это на расстоянии почти полутора миллионов километров от Земли, откуда он летел в течение 29 дней. За это время телескоп успел полностью завершить все этапы своего развертывания после того как около 26 минут провел в ракете-носителе Ariane 5. Это в частности солнцезащитный экран , который должен поддерживать научные инструменты телескопы при рабочей температуре, а также зеркало , которое в шесть раз больше, чем в «Габбла».



За время своего пути Джеймс Уэбб использовал минимум топлива, чтобы оставить большую часть для поддержания своего существования на научной орбите. Оно понадобится, в частности, для корректировок положения и противодействия давлению на солнцезащитный щит. От телескопа ожидают 5-10 лет работы, а пока прежде чем начать первые наблюдения, он должен завершить пятимесячную подготовку, во время которой он должен остыть до своей рабочей температуры и настроить оптическую систему и откалибровать научные инструменты.