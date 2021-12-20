Телескоп Джеймса Уэбба готов к работе. Его запустят 22 декабря

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Кто летит? NASA сообщило о завершении всех испытаний космического телескопа имени Джеймса Уэбба и наметили дату его запуска – 22 декабря. Ранее агентство озвучивало дату 18 декабря, однако в результате неудачной подготовки телескопа к интеграции с ракетой-носителем Ariane 5 ее перенесли, чтобы провести дополнительные исследования. О готовности преемника "Габбла" к полету NASA сообщило в своем блоге.



О «Космическом телескопе нового поколения», сегодня известном под своим новым именем как телескоп имени Джеймса Вебба, впервые заговорили еще 25 лет назад, когда открытие экзопланет указали на необходимость более детального исследования космоса. К тому времени свою первую, но как планировалось, единственную пятилетку уже начал «Габбл». Проект телескопа Уэбба предусматривал 18 гексагональных зеркал, которые вместе почти втрое больше диаметра главного зеркала «Габбла». Новые камеры ближнего и среднего инфракрасного диапазона, спектрографы и датчики точной наводки, должны исследовать космос в низшем частотном диапазоне и разоблачать объекты с большим красным смещением, которые «Габблу» не под силу.



Впрочем, если Габбл сегодня космический долгожитель и работает уже 31 год, то телескоп Джеймса Уэбба стал рекордсменом по переносу запуска — телескопу понадобилось 14 лет на готовность. Больше о его многострадальной истории в лабораториях NASA мы рассказывали в новости о завершении испытаний телескопа. Тогда NASA сообщило, что обсерватория готова к переезду на космодром в Куру и в ноябре должна была полететь на вторую точку Лагранжа системы Земля-Солнце.



Это точно?

В последний раз об «окончательной» дате nauka.ua писала 9 сентября — тогда агентство объявило, что основные элементы телескопа успешно достались космодрому в Куру, где ожидали тесты на совместимость с ракетой Ariane 5 и запланирована дата полета на 18 декабря 2021 года. и возникли проблемы, которые заставили снова пересмотреть запуск телескопа на работу. По словам NASA, когда они готовились прикрепить телескоп к адаптеру ракеты-носителя, который должен интегрировать его с верхней степенью Ariane 5, неожиданно разъединились зажимы, необходимые для крепления. Это спровоцировало вибрации по всей конструкции, что могло ее повредить.



В этой связи в агентстве созвали комиссию, которая 24 ноября сообщила — в результате инцидента не был поврежден ни один из компонентов телескопа. Поэтому в NASA дали разрешение на начало заправки топливом, которое продлится около десяти дней, а также установили новую дату запуска — в 7:30 по восточному времени 22 декабря этого года. Если в этот день телескоп не удастся запустить, то старт может состояться в любое из 21 дня стартового окна.



Пока телескоп Уэбба готовится к своему полету уже 14-й год, «Габбл» уже успел прекратить работу из-за сбоя, возобновить работу камер Advanced Camera for Surveys и WFC 3 и продолжить работу по безопасному режиму, а также получить новый, уже шестой пятилетний контракт с Научным институтом космического телескопа в Балтиморе, продливший научную программу «Габбла» до 2026 года.