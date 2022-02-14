Телескоп Джеймс Уэбб прислал первые снимки из космоса

11:02 14 Февраль Киев, Украина





Стартовав еще 25 декабря, телескоп имени Джеймса Уэбба уже успел развернуть свои научные инструменты и добрался до своей рабочей орбиты во второй точке Лагранжа системы Земля-Солнце. И на этой неделе в NASA объявили о начале юстирования телескопа, которое должно занять три месяца. Процесс включает в себя семь этапов, кульминацией которых станет полностью готовый к работе телескоп. Команда телескопа имени Джеймса Уэбба прислала первые изображения, сделанные телескопом после запуска. Для настройки оптической системы "Джеймс Уэбб" сфотографировал солнцевидную звезду HD 84406, а также сделал селфи своего зеркала на камеру NIRCam. Снимки размещены на сайте NASA Стартовав еще 25 декабря, телескоп имени Джеймса Уэбба уже успел развернуть свои научные инструменты и добрался до своей рабочей орбиты во второй точке Лагранжа системы Земля-Солнце. И на этой неделе в NASA объявили о начале юстирования телескопа, которое должно занять три месяца. Процесс включает в себя семь этапов, кульминацией которых станет полностью готовый к работе телескоп.



В первую очередь «Джеймс Уэбб» должен скорректировать положение всех 18 сегментов своего зеркала, которое в шесть раз больше зеркала его предшественника, телескопа «Габбл». Поэтому сначала телескоп навели на яркую солнцевидную звезду HD 84406, чтобы он осуществил серию так называемых сегментных изображений, по которым можно оценить положение всех сегментов зеркал и в итоге выровнять их так, чтобы телескоп получал одно единственное изображение. Весь процесс съемки длился около 25 часов. Выровненные зеркала должны попасть в поле зрения камеры NIRCam, селфи из которой Джеймс Уэбб также прислал. Ее ученые выбрали для первых этапов ввода телескопа в эксплуатацию благодаря тому, что она имеет более высокую рабочую температуру, чем другие ожидающие охлаждения инструменты «Джеймса Уэбба».





От телескопа ожидают 5-10 лет работы, а первые настоящие изображения в NASA обещают уже в начале лета.