Технологии ГМО спасли папайю от угрозы исчезновения

20:42 05 Январь Киев, Украина

Папайя или дынное дерево – прекрасное тропическое растение с вкусными плодами, содержащими фермент папаин. Он, как и пепсин в нашем желудке, обладает способностью частично переваривать белки. Но наш сегодняшний рассказ будет касаться одного опасного паразита дынного дерева.

Вирус кольцевой пятнистости папайи вызвал настоящий хаос среди производителей этого замечательного фрукта. Сначала он появился в 1937 году в Оахе – основной местности по культивированию дынного дерева на Гавайях. Болезнь не оказала значительного влияния на растения, но мутация генома вируса сделала его очень вредоносным (потенциальная способность болезни вызвать потери урожая) в 1950 г.



За 12 лет эпидемии количество плантаций папайи уменьшилось на 94%. Были заложены новые плантации в Пуне с введением строгого карантина, но в 1992 году вирус добрался и туда.

В течение шестилетнего периода вся отрасль несла значительный ущерб, уровень доходов снизился вдвое, а само существование дынного дерева как вида оказалось под угрозой.



Вирус кольцевой пятнистости папайи – это убийца. Зараженные деревья никогда не поправляются. Маленькие насекомые Афиды, питающиеся листьями папай, через несколько секунд способны заразить новое дерево. Симптомы появлялись спустя три недели после заражения.

Молодые саженцы быстро погибали, а на взрослых деревьях формировались желтые листья, деформировались маленькие плоды, а сами

растения были обречены на медленную гибель.

Эта проблема оказалась по зубам только генетической инженерии. Был выведен сорт Rainbow, в геном которого был встроен фрагмент патогенного организма.



Многочисленные исследования подтвердили безопасность этого сорта. Получив необходимые одобрения от контролирующих организаций (FDA, EPA и др), в мае 1998 года трансгенная папайя началась выращиваться для коммерческого использования. Внедрение генно-модифицированного фрукта позволило в короткие сроки вернуть исходные объемы производства.