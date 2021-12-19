Сверхвспышка молодой звезды вызвала рекордно массивный протуберанец

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Что произошло? Японские астрономы зафиксировали рекордно массивный протуберанец в молодой солнцевидной звезде EK Draconis — масса выброшенного звездой фрагмента оказалась в десять раз больше всех зафиксированных ранее. Его ученые связали со сверхвспышкой на EK Draconis, которая произошла за 30 минут до того, как они увидели огромный выброс плазмы, улетавший от звезды со скоростью 510 километров в секунду . Работа ученых доступна в Nature Astronomy, а исследование таких явлений на звездах поможет лучше понять ранние этапы эволюции нашей системы.



В течение 19 ночей с 21 января 2020 по 15 апреля 2020 астрономы наблюдали за EK Draconis – активной молодой звездой солнечного типа с температурой 5 560–5 700 кельвинов и возрастом 50–125 миллионов лет. В рамках этой кампании ученым удалось получить оптические спектры больших вспышек на EK Draconis, а 5 апреля 2020 года с помощью космического телескопа TESS и наземной спектроскопии понаблюдать за 16-минутной вспышкой, которая оказалась в 20 раз мощнее самых энергичных вспышек. Это событие отнесли к сверхвспышке.



Разве вспышки не обычное дело для звезд?



Считается, что взрывной процесс выделения энергии в атмосфере звезд — собственно вспышки, а также корональные выбросы массы, то есть выброс вещества из короны звезд, и извержение протуберанцев — ярких выступов разнообразной формы на краях звездных дисков, вызванных конденсацией плазмы, вызванные общими магнитами. не все они обязательно наблюдаются вместе как одно событие. До сих пор нет полной теории, описывающей возникновение и эволюцию протуберанцев, поэтому астрономы ищут механизмы их образования.



Магнитное пересоединение, когда противоположно направленные линии поля разъединяются и вновь замыкаются через возникший между ними слой электрического тока, является ключевым механизмом высвобождения энергии для вспышек. И считается, что сверхвспышки — взрывы с энергией, в десять тысяч раз превышающей энергию типичных солнечных вспышек, могут провоцировать значительные корональные выбросы массы и серьезно повлиять на окружающую среду звезды, или ее планеты и их спутники, а также на ее собственную эволюцию. молодом возрасте.



Впрочем, сверхвспышки на звездах солнечного типа регистрировались преимущественно с помощью оптической фотометрии (например, космического телескопа Кеплер), поэтому до сих пор у нас нет достаточно исследований, которые бы связали сверхвспышки с корональными выбросами массы. Но оптические спектроскопические исследования способны поймать изменения звездных дисков и могут принести косвенные свидетельства о корональных выбросах массы. Собственно, их и удалось увидеть астрономам.



Что увидели астрономы?



После того как вспышка на EK Draconis закончилась, значения фотометрии TESS вернулись к начальным, однако спектральная линия атома водорода, оцениваемая в Национальной астрономической обсерватории Японии, стала ниже предвспышного уровня (т.е. показала повышенное поглощение), вернувшись к уровню перед вспышкой только через две часы.



Наземные спектроскопические наблюдения зафиксировали одно и то же спектральное изменение, демонстрируя, что нейтральная низкотемпературная плазма с высокой плотностью над звездным диском движется со скоростью 510 километров в секунду к наблюдателю, расширяясь со скоростью в 220 километров в секунду. Это больше, чем типичные скорости протуберанцев – от 10 до 400 километров в секунду, однако и меньше, чем необходимая для побега вещества с поверхности EK Draconis скорость – 670 километров в секунду. Площадь протуберанца оценили в 5,6 процента звездного диска, а массу в 1,1 x 10¹⁸, что в десять раз больше, чем подобные корональным выбросам массы Солнца.



Протуберанцы – единственное объяснение, наблюдаемое астрономами данных по аналогии с Солнцем. О некоторых признаках извержений звездных филаментов сообщалось ранее для более холодных карликов и эволюционировавших звезд-гигантов. Некоторые M-карликовые вспышки обладают общими свойствами с извержением на EK Draconis, однако одновременную вспышку на звезде и связанных с этим протуберанцев до сих пор не наблюдали.



Поскольку скорость наблюдаемого протуберанца была ниже необходимой ему, чтобы «убежать» от звезды, часть вещества вернулась. Однако иногда и Солнце в подобных условиях теряло вещество в виде коронального выброса массы, поэтому астрономы, по аналогии с нашим светилом, предполагают подобное и EK Draconis, которое используют для исследования влияния выбросов массы на окружение звезд.



Также раньше мы рассказывали, как яркую вспышку среди зафиксированных создала ближайшая к нам звезда — Проксима Центавра, причем, что большинство ее вспышек подобны солнечным. А сверхвспышку недавно удалось увидеть в ультрахолодной звезде типа М9, в результате которого она увеличила свою яркость на 9,5 звездной величины.