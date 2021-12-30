Советы педиатра: сколько гулять с младенцем в морозную погоду

12:00 30 Декабрь Киев, Украина

Холод – враг не только взрослых, но и детей, ведь они еще больше страдают от низких температур. Но свежий воздух жизненно необходим организму, который формируется.

Об этом рассказал сосудистый хирург, кандидат медицинских наук Роман Геращенко.



«Мамам с маленькими детками в колясочках лучше выходить в мороз на улицу на 10-15 минут 3-4 раза в день, чем раз, но надолго. Речь о грудных маленьких детишках, которые еще не ходят, не говорят», – отметил Геращенко.



При температуре ниже -5 врач советует держать в коляске грелку или бутылку с теплой водой, однако так, чтобы она не касалась ребенка. Это создаст в коляске свой микроклимат, комфортный для малышей.

«Если на улице большие морозы – выше -10 или -15 градусов, да еще и ветер, и вы планируете быть на улице больше 15-30 минут, тогда стоит под спинку подложить теплый плед и тепленько надеть ребенка. Обувь должна быть не тесной, нужно одеть носки и обязательно шапочку», – рассказал сосудистый хирург.

Для безопасности и комфорта ребенка Роман Геращенко советует в помещениях раскутать ребенка. «Если же, например, мама с колясочкой идет в гипермаркет, лучше там снять шапочку и верхнюю одежду и открыть коляску. Нужно, чтобы ребенок не спарился, ведь одежда станет влагой, тогда она может замерзнуть на морозе. Перед тем как выходить на улицу нужно обязательно менять памперс. На улицу нужно выходить обязательно в сухом памперсе», – подчеркнул врач.