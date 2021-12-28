Состояние полусна может порождать креативные идеи - исследование

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Между бодростью и сном существует переходный этап – это первая фаза сна, когда упорядоченные мысли и впечатления со дня исчезают за фрагментами воспоминаний, творящих похожие на сон сцены и переживания. Некоторые из величайших мыслителей были убеждены, что из таких гипнагогических галлюцинаций возникают озарения и креативные идеи. Так химик Август Кекуле в полусне увидел извивающуюся змею, благодаря чему разгадал структуру бензольного кольца. Известный изобретатель Томас Эдисон был настолько убежден в творческом потенциале фазы засыпания, что умышленно погружался в дремоту, зажимая в руке деревянный шарик. Эти шарики выпадали из руки, как только ученый глубже погружался в сон. Эдисон хотел просыпаться от шума, вызванного падением шарика, сохраняя в памяти инспирацию дремы.



Но действительно ли это гипнагогическое состояние полусна может порождать креативные идеи и помогать решать проблемы? Именно это принялись исследовать экспериментально Сели Лако (Célia Lacaux) из Сорбонского университета в Париже и его коллеги. Для этого более 100 испытуемых получили числовые последовательности, в которых не хватало последней цифры. Участники должны были выяснить, какой цифры не хватает, производя расчеты в несколько шагов согласно одному из двух правил. Состояние перехода от бодрости ко сну способствует креативным решениям и "Эврикам", доказывает эксперимент. После периода полусна, испытуемые почти втрое чаще распознавали скрытые закономерности по наборам цифр. Это подтверждает догадки Томаса Эдисона , который ловкими маневрами погружался в дрему, чтобы упорядочить мысли.Между бодростью и сном существует переходный этап – это первая фаза сна, когда упорядоченные мысли и впечатления со дня исчезают за фрагментами воспоминаний, творящих похожие на сон сцены и переживания. Некоторые из величайших мыслителей были убеждены, что из таких гипнагогических галлюцинаций возникают озарения и креативные идеи. Так химик Август Кекуле в полусне увидел извивающуюся змею, благодаря чему разгадал структуру бензольного кольца. Известный изобретатель Томас Эдисон был настолько убежден в творческом потенциале фазы засыпания, что умышленно погружался в дремоту, зажимая в руке деревянный шарик. Эти шарики выпадали из руки, как только ученый глубже погружался в сон. Эдисон хотел просыпаться от шума, вызванного падением шарика, сохраняя в памяти инспирацию дремы.Но действительно ли это гипнагогическое состояние полусна может порождать креативные идеи и помогать решать проблемы? Именно это принялись исследовать экспериментально Сели Лако (Célia Lacaux) из Сорбонского университета в Париже и его коллеги. Для этого более 100 испытуемых получили числовые последовательности, в которых не хватало последней цифры. Участники должны были выяснить, какой цифры не хватает, производя расчеты в несколько шагов согласно одному из двух правил.

"Участники не знали, что было еще и скрытое правило, благодаря которому можно было сократить количество необходимых операций и значительно быстрее найти решение", - объяснили ученые.

Это не очевидное сокращение пути проявлялось только через дивергентное мышление – творческий взгляд, выходящий за пределы заданного решения.



Помогала ли дремота решить задачку, продемонстрировал тест: после 30 завершенных последовательностей все испытуемые должны были полежать 20 минут на удобном раскладном кресле, закрыв глаза. В ходе этого ученые записывали их мозговые волны, мышечный импульс и движения глаз. Так удалось выяснить, находились ли испытуемые в состоянии бодрости, на первой фазе сна или уже на второй фазе – в настоящем сне. Непосредственно после этой паузы тесты с числовыми последовательностями продолжали.



Оказалось: после паузы гораздо больше испытуемых переживали своеобразный момент "эврики", когда им по последовательности цифр вдруг удавалось разглядеть скрытое правило, сообщила команда. Это проявлялось в том, что необходимое для задания время внезапно сократилось. Вообще ученые заметили четкое отличие: те, что во время перерыва хотя бы немного находились в дреме, не засыпая, разгадывали схему почти втрое чаще, чем совсем не спавшие.

«Это доказывает, что при засыпании действительно наступает особенно креативная фаза, – констатировали Лако и его коллеги. − Чтобы достичь этого состояния, нужно удерживать правильное равновесие между бодростью и глубоким сном”. Ведь глубокий сон, как показал эксперимент, снова удручает креативность.

Однако как удается достичь этого момента? Может ли метод Эдисона помочь? И это проверила команда учёных. Для этого во время "момента тишины" ученые вручали испытуемым тяжелый объект в форме бутылки и наблюдали, в какой момент она выпадет из их рук. Оказалось, что бутылка не падала точно в момент креативной фазы, до или после нее. Однако внезапный испуг удерживал в памяти гипногические переживания.

“Техника Эдисона – эффективный ловец дремоты”, – объяснили ученые.

Проснувшись от шума, вызванного падением бутылки, две трети испытуемых вспоминали гипнагогический опыт, а без такого будильника это удавалось 22% участников эксперимента.



Засыпая мы действительно проходим фазу, когда нашему мозгу лучше даются творческие решения.