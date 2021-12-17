Слишком сильные эмоции на слух неотличимы друг от друга — исследование

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Звук голоса сигнализирует об эмоциональном состоянии человека, но что именно он расскажет, зависит от интенсивности чувства. Истинно ли такое утверждение: чем сильнее эмоция, тем проще ее интерпретировать? Международная команда Института эмпирической эстетики имени Макса Планка, Нью-Йоркского университета и Нью-Йоркского Центра исследования языка, музыки и эмоций имени Макса Планка выявила парадоксальную связь между интенсивностью чувств и его восприятием.



/>Эмоции имеют разную интенсивность. Человек, на которого набросился домашний кот, испугается. Но если на него нападет хищник, он ужаснется. То есть будет отличаться сила (интенсивность) возникшего чувства.



Но как хорошо нам удается понять чувства других? До сих пор предполагали, что существует интуитивная связь: чем интенсивнее выражают чувства, тем лучше удается его понять. До недавнего времени эмпирических доказательств для этого предположения не было.



Исследовательская команда ученых из Франкфурта на Майне и Нью-Йорке впервые исследовала роль эмоциональной интенсивности. Ученые собрали многочисленные невербальные звуки: крики, смех, вздохи, стоны и аханья. Каждый звук выражал разные положительные и отрицательные эмоции, которые по своей интенсивности варьировались от минимальной до максимальной. Наконец ученые исследовали, как

изменялось восприятие этих звуков в зависимости от их эмоциональной интенсивности среди тех, кто их слушал.

Ученые пришли к неожиданному выводу: сначала, как и ожидали, с увеличением эмоциональной интенсивности улучшалось восприятие эмоции. Но при экстремально сильных эмоциях восприятие существенно ухудшалось.



Ведущий автор исследования Натали Гольц (Natalie Holz) из Института эмпирической эстетики имени Макса Планка объяснила: «Вопреки распространенному предположению, самые интенсивные чувства сложно интерпретировать однозначно. Они в наибольшей степени сбивают с толку».



В случае экстремальных чувств сложно отличить отдельные эмоции, в частности, неожиданность и триумфа. Также сложно определить наверняка, положительное или отрицательное чувство.



Но сигналы не лишены смысла: и интенсивность, и состояние возбуждения будут постоянно восприниматься извне. Гольц резюмирует: «В экстремальных ситуациях важнее выразить неотложность и беспокойство, а не проявить детальные эмоции».



Полученный результат означает, что эмоциональная интенсивность – это определяющий фактор в восприятии эмоций, и он сложнее, чем предполагали. Это создает вызовы для уже сложившихся теорий в области эмоциональных исследований.



