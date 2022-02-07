Слишком быстрое чувство сытости может быть опасным симптомом

15:23 06 Февраль Киев, Украина

Ученые-медики организации Pancreatic Cancer UK заметили связь между быстрым наступлением чувства сытости при приеме пищи и раком поджелудочной железы. Наблюдая больных с этим диагнозом на различных стадиях, было замечено осложнение самого глотания из-за необъяснимого чувства избыточной сытости во время приема пищи.

Никогда не нужно игнорировать такие признаки опасного заболевания, как озноб, общая слабость и повышение температуры тела, ссылаясь на усталость или простуду. Врачи предупреждают быть внимательными также к необоснованной потере аппетита, частым проблемам с пищеварением и появлению ощущения тошноты.

Помните, что далеко не всегда наличие таких симптомов означает, что вы больны раком. Но проявлять заботу о своевременном обследовании организма нужно. В любом случае не помешает консультация врача.

Ученые-медики и специалисты с сожалением констатируют, что именно рак поджелудочной железы имеет очень высокий процент летальности из-за сложной диагностики. Из-за того, что на многие признаки болезни не обращают внимания, принимая их за банальные расстройства, пациенты обращаются к специалистам при уже запущенных стадиях.