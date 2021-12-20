Скорость вращения Земли в 2021 году замедлилась

В 2020 году ротация Земли ускорилась, но во втором полугодии 2021 года эта тенденция ослабла, выяснили ученые. Планета продолжает крутиться на полсекунды быстрее нормы – 86 400 секунд, то есть 24 часа. За последний год замедление темпа вращения планеты привело к тому, что рекорд на кратчайший день был побит 28 раз подряд. Но сейчас эта тенденция приостановилась.
Земле нужно 24 часа, чтобы обернуться вокруг своей оси – собственно, продолжительность часа была определена как 1/24 суток. Так что сутки продолжаются 86 400 секунд – по крайней мере, теоретически. На практике темп земной ротации несколько колеблется. В зависимости от времени года, приливных сил, таяния льда и других смен гравитационного поля. Но на ротацию Земли влияют и кратковременные явления, например землетрясения или определенные погодные состояния. Поэтому за вращением планеты постоянно следят с помощью радиотелескопов и измерительных лазерных приборов.
В 2020 году измерения показали удивительно сильное ускорение ротации. Сразу 28 дней менялся рекорд кратчайшего с начала измерений суток. 19 июля 2020 года, например, суткам не хватало 1,46 миллисекунды до заданного значения 86 400 секунд, сообщили ученые из Международной службы вращения Земли (МСОЗ).
Почему Земля, так сказать, перешла на турборежимы, до сих пор неизвестно. В 2021 г. ученые из МСОЗ ожидали продолжения этой тенденции. Их моделирование предполагало, что 2021 год может стать самым коротким за последние десятилетия. Свежие данные продемонстрировали
Земле нужно 24 часа, чтобы обернуться вокруг своей оси – собственно, продолжительность часа была определена как 1/24 суток. Так что сутки продолжаются 86 400 секунд – по крайней мере, теоретически. На практике темп земной ротации несколько колеблется. В зависимости от времени года, приливных сил, таяния льда и других смен гравитационного поля. Но на ротацию Земли влияют и кратковременные явления, например землетрясения или определенные погодные состояния. Поэтому за вращением планеты постоянно следят с помощью радиотелескопов и измерительных лазерных приборов.
В 2020 году измерения показали удивительно сильное ускорение ротации. Сразу 28 дней менялся рекорд кратчайшего с начала измерений суток. 19 июля 2020 года, например, суткам не хватало 1,46 миллисекунды до заданного значения 86 400 секунд, сообщили ученые из Международной службы вращения Земли (МСОЗ).
Почему Земля, так сказать, перешла на турборежимы, до сих пор неизвестно. В 2021 г. ученые из МСОЗ ожидали продолжения этой тенденции. Их моделирование предполагало, что 2021 год может стать самым коротким за последние десятилетия. Свежие данные продемонстрировали
другую картину.
Согласно новым данным, в течение первого полугодия 2021 года продолжительность суток была короче, чем в соответствующий период 2020 года: в среднем один оборот продолжался на 0,5 миллисекунды меньше по сравнению со стандартом 86 400 секунд. Но с лета 2021 года движение замедлилось и ротация снизилась почти до показателей прошлого года. С июля продолжительность суток стала даже на 0,05 миллисекунды длиннее 2020 года в этот период, свидетельствуют измерения.
Однако Земля все еще опережает свои стандартные показатели: с 1 января 2017 г. она уже перегнала атомные часы (UTC-TAI) на 37 секунд, как сообщил Кристиан Бизуар (Christian Bizouard) из МСОЗ в официальном сообщении. Если официальное мировое время (UTC) постоянно подстраивается к земной ротации благодаря добавленным секундам, атомные часы не зависят от них и обеспечивают систему отсчета.
Но что это значит на практике? В 2016 году большинство добавленных секунд были использованы, поскольку Земля "бездельничала", но с тех пор она отошла от своего заданного значения. Так что с 2016 года добавленных секунд больше не добавляли. Даже в этом году их не планируют прибавлять, сообщили в МСОЗ летом 2021 года.
Чисто теоретически, стоило бы добавить одну или даже несколько отрицательных добавленных секунд. То есть, в новогоднюю ночь часы должны перепрыгнуть с 23:59:58 сразу на 00:00:00.
Но проблема заключается в том, что в нашем цифровом мире могут добавить дополнительную добавленную секунду, но не "вычесть" ее. Насколько хорошо справится компьютер с такими адаптациями, пока неясно. В частности, из-за этого парижские ученые из МСОЗ скорее согласятся на то, чтобы атомное часовое и мировое время шли в разнобой.
Сколько так будет продолжаться, зависит и от того, как земная ротация себя поведет в будущем. По крайней мере, за последние 200 лет наша планета то ускорялась, то замедлялась на годы, а то и десятилетия. Уже длительная тенденция свидетельствует о постепенном увеличении продолжительности дня, несмотря на современную турбофазу. Эти процессы могут коррелироваться с угнетенным влиянием гравитации Луны. Она привела к тому, что наши дни сегодня почти на 30 минут длиннее, чем во времена динозавров.
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