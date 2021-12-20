Скорость вращения Земли в 2021 году замедлилась

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Земле нужно 24 часа, чтобы обернуться вокруг своей оси – собственно, продолжительность часа была определена как 1/24 суток. Так что сутки продолжаются 86 400 секунд – по крайней мере, теоретически. На практике темп земной ротации несколько колеблется. В зависимости от времени года, приливных сил, таяния льда и других смен гравитационного поля. Но на ротацию Земли влияют и кратковременные явления, например землетрясения или определенные погодные состояния. Поэтому за вращением планеты постоянно следят с помощью радиотелескопов и измерительных лазерных приборов.



В 2020 году измерения показали удивительно сильное ускорение ротации. Сразу 28 дней менялся рекорд кратчайшего с начала измерений суток. 19 июля 2020 года, например, суткам не хватало 1,46 миллисекунды до заданного значения 86 400 секунд, сообщили ученые из Международной службы вращения Земли (МСОЗ).



Почему В 2020 году ротация Земли ускорилась, но во втором полугодии 2021 года эта тенденция ослабла, выяснили ученые . Планета продолжает крутиться на полсекунды быстрее нормы – 86 400 секунд, то есть 24 часа. За последний год замедление темпа вращения планеты привело к тому, что рекорд на кратчайший день был побит 28 раз подряд. Но сейчас эта тенденция приостановилась.Земле нужно 24 часа, чтобы обернуться вокруг своей оси – собственно, продолжительность часа была определена как 1/24 суток. Так что сутки продолжаются 86 400 секунд – по крайней мере, теоретически. На практике темп земной ротации несколько колеблется. В зависимости от времени года, приливных сил, таяния льда и других смен гравитационного поля. Но на ротацию Земли влияют и кратковременные явления, например землетрясения или определенные погодные состояния. Поэтому за вращением планеты постоянно следят с помощью радиотелескопов и измерительных лазерных приборов.В 2020 году измерения показали удивительно сильное ускорение ротации. Сразу 28 дней менялся рекорд кратчайшего с начала измерений суток. 19 июля 2020 года, например, суткам не хватало 1,46 миллисекунды до заданного значения 86 400 секунд, сообщили ученые из Международной службы вращения Земли (МСОЗ).Почему Земля , так сказать, перешла на турборежимы, до сих пор неизвестно. В 2021 г. ученые из МСОЗ ожидали продолжения этой тенденции. Их моделирование предполагало, что 2021 год может стать самым коротким за последние десятилетия. Свежие данные продемонстрировали

другую картину.

Согласно новым данным, в течение первого полугодия 2021 года продолжительность суток была короче, чем в соответствующий период 2020 года: в среднем один оборот продолжался на 0,5 миллисекунды меньше по сравнению со стандартом 86 400 секунд. Но с лета 2021 года движение замедлилось и ротация снизилась почти до показателей прошлого года. С июля продолжительность суток стала даже на 0,05 миллисекунды длиннее 2020 года в этот период, свидетельствуют измерения.



Однако Земля все еще опережает свои стандартные показатели: с 1 января 2017 г. она уже перегнала атомные часы (UTC-TAI) на 37 секунд, как сообщил Кристиан Бизуар (Christian Bizouard) из МСОЗ в официальном сообщении. Если официальное мировое время (UTC) постоянно подстраивается к земной ротации благодаря добавленным секундам, атомные часы не зависят от них и обеспечивают систему отсчета.



Но что это значит на практике? В 2016 году большинство добавленных секунд были использованы, поскольку Земля "бездельничала", но с тех пор она отошла от своего заданного значения. Так что с 2016 года добавленных секунд больше не добавляли. Даже в этом году их не планируют прибавлять, сообщили в МСОЗ летом 2021 года.



Чисто теоретически, стоило бы добавить одну или даже несколько отрицательных добавленных секунд. То есть, в новогоднюю ночь часы должны перепрыгнуть с 23:59:58 сразу на 00:00:00.



Но проблема заключается в том, что в нашем цифровом мире могут добавить дополнительную добавленную секунду, но не "вычесть" ее. Насколько хорошо справится компьютер с такими адаптациями, пока неясно. В частности, из-за этого парижские ученые из МСОЗ скорее согласятся на то, чтобы атомное часовое и мировое время шли в разнобой.



Сколько так будет продолжаться, зависит и от того, как земная ротация себя поведет в будущем. По крайней мере, за последние 200 лет наша планета то ускорялась, то замедлялась на годы, а то и десятилетия. Уже длительная тенденция свидетельствует о постепенном увеличении продолжительности дня, несмотря на современную турбофазу. Эти процессы могут коррелироваться с угнетенным влиянием гравитации Луны. Она привела к тому, что наши дни сегодня почти на 30 минут длиннее, чем во времена динозавров.