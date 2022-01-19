Сколько людей было рождено за все время существования нашей планеты?

12:12 19 Январь Киев, Украина

Легко думать, что наша жизнь и окружающий мир – уникальны и неповторимы. Но мысль о том, сколько людей жило до нас, позволяет взглянуть на все под другим углом. И дело не только в том, сколько людей жило до того, как мы появились на свет, но и в том, сколько людей умерло.



Так какой же ответ? Согласно оценкам Population Reference Bureau (Информационной справочной службы по вопросам народонаселения США), по данным на 2015 год, на нашей планете было рождено 108,2 миллиарда человек. Если вычесть примерно 7,5 миллиарда живущих сейчас, мы получаем около 100,7 миллиарда людей, умерших до нашего появления на свет.



Получается, что нынешнее население Земли, которое по последним оценкам (в середине 2018 года) составляет примерно 7,5 миллиарда – это всего 7% всех когда-либо живших людей!



За отправную точку специалисты взяли 50000 год до нашей эры, когда появился первый Homo Sapiens (Человек разумный). Эта дата сама по себе достаточно спорна, поскольку ранние гоминиды были на Земле уже миллионы лет назад.



Определение того, сколько людей родилось, начиная с 50000 до н.э., безусловно, основано на обоснованных предположениях. Из-за низкой продолжительности жизни (до 10 лет во время железного века), отсутствия лекарств, проблем с продовольствием, изменений климата, убийств друг друга и других проблем, население Земли росло очень медленно. На 1000 новорожденных приходилось не менее 500 случаев младенческой смертности в возрасте до года.





Далее представлена таблица, позволяющая оценить то, как происходил (и как будет происходить в ближайшие годы) рост населения Земли.

Здесь вы можете увидеть, сколь низкой была скорость роста в период с 1 по 1650 год нашей эры. В основном, это происходило из-за таких событий, как вспышка чумы, известной как Черная смерть. Также можно заметить значительное увеличение населения со времен промышленной революции до наших дней.



А за период с 1850 г. и до наших дней население Земли увеличилось примерно в 6 раз!