Силовые тренировки укрепляют нервную систему — исследование

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Не новость, что движение – это здоровье. Тот, кто занимается спортом, избегает сердечно-сосудистых заболеваний и возникновения избыточного веса, продлевает себе жизнь. Но и наш мозг извлекает пользу: в результате занятий спортом к нему лучше поступает кровь, а еще мышцы высвобождают нейромедиатор, который способствует образованию нервных клеток и даже противодействует возникновению Альцгеймера. Но и наша сила зависит напрямую от эффекта тренировок на нервную систему, как показали эксперименты на макаках резус.



Изабель Гловер (Isabel Glover) и Стюарт Бейкер (Stuart Baker) из Ньюкаслского университета учили обезьян в течение 12 недель тренировать руку своеобразными гантелями. Параллельно с этим ученые каждый день определяли, насколько сильные нервные сигналы передаются от Прежде чем укрепить мышцы, силовые тренировки влияют на нервы и мозг . Даже несколько дней тренировок усиливают сигналы специальных ведущих путей спинного мозга и моторного центра головного мозга – доказывает эксперимент на макаках-резус. Эти нейронные изменения могут определять влияние на прирост силы, сообщают ученые в журнале «Journal of Neuroscience».Не новость, что движение – это здоровье. Тот, кто занимается спортом, избегает сердечно-сосудистых заболеваний и возникновения избыточного веса, продлевает себе жизнь. Но и наш мозг извлекает пользу: в результате занятий спортом к нему лучше поступает кровь, а еще мышцы высвобождают нейромедиатор, который способствует образованию нервных клеток и даже противодействует возникновению Альцгеймера. Но и наша сила зависит напрямую от эффекта тренировок на нервную систему, как показали эксперименты на макаках резус.Изабель Гловер (Isabel Glover) и Стюарт Бейкер (Stuart Baker) из Ньюкаслского университета учили обезьян в течение 12 недель тренировать руку своеобразными гантелями. Параллельно с этим ученые каждый день определяли, насколько сильные нервные сигналы передаются от

моторной коры в мозгу через спинной мозг к мышцам рук.

Известно, что движениями наших мышц управляют два нервных пути в спинном мозге. Так называемую пирамидную систему считают более развитой – она особенно хорошо организована у приматов. Система контролирует, прежде всего, мелкую моторику. Экстрапирамидная система связывает мозжечок, ствол головного мозга и спинной мозг и управляет постуральными мышцами (благодаря им мы можем ровно стоять, ходить, сидеть с прямой спиной) и более грубой, более сильной работой мышц.



Эксперимент показал: в первые недели тренировок на мышцах руки изменения еще не просматривались, но на нервных путях они уже были заметны. Ведь экстрапирамидные сигналы существенно усилились, усиленно реагировал центр управления в моторной коре, определили ученые. В процессе следующих недель тренировки эффект стал более заметным.



По мнению Гловер и Бейкера, это означает: прирост силы в результате тренировки связан не только с укреплением мышц – потому что мышцы становятся активнее благодаря усиленным нервным сигналам. Более сильные сигналы в значительной степени стимулируют мышцы сильнее напрягаться. Только оба эти процесса могут привести к тому, что мы чувствуем прогресс от тренировок.



Эксперимент впервые проливает свет на то, какие сигнальные пути отвечают за эффект от спорта.