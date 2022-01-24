Шесть утренних привычек, избавление от которых, улучшит качество жизни

20:17 24 Январь Киев, Украина





Эти, на первый взгляд, безвредные привычки знакомы многим из нас. Они вполне могут вам ничем не мешать, на некоторые вы вряд ли даже обратите внимание вообще. Но если избавиться от них, то качество жизни точно станет лучше. И вот о чем именно идет речь.

1. Сначала брать в руки смартфон

Болезнь 21 века – засыпать и просыпаться со смартфоном в руках. Просмотры новостей, проверка почты, пролистывание ленты Instagram и Facebook значительно сокращают ваши утренние часы, которые вы могли бы потратить на зарядку, медитацию, приготовление завтрака и просто неспешные сборы. Лучше посвятите это время планировке своего дня.

2. Переставлять будильник

Это ощутимый стресс для организма, поскольку каждый раз вырабатывается гормон стресса – кортизол. Лучше не пытаться вставать раньше, если у вас не выходит, а отсрочить свой подъем до крайнего срока с одним будильником.

3. Сразу заваривать кофе

После переустановки будильника мы снова заставляем наш верный кортизол выделяться, вливая чашку кофе. Для многих это необходим утренний ритуал. Но лучше после пробуждения выпивать стакан теплой воды, завтракать и только потом пить кофе, минимизируя стресс для организма.

4. Не завтракать

Завтрак – самый важный прием пищи, от него будет зависеть ваше самочувствие и активность мозга в течение как минимум первой половины дня. У тех, кто регулярно завтракает обмен веществ, работает лучше и снижается вероятность переедания.

5. Игнорировать планирование дня

Все же планирование дел – отличная привычка. Вы видите, какие вопросы важны, а какие второстепенные. При четкой планировке дня меньше вероятности забыть о важных мелочах. Есть много мнений, когда лучше заняться планировкой, перед сном или с самого утра.



Но большинство специалистов придерживается мнения, что лучшее время для планирования это утро. Так как утром у вас "свежая" голова, и вы склонны к более решительным действиям. Вспомните поговорку "утро вечера мудрее", поэтому планирование дня лучше переносить на утро.





6. Не застилать кровать

Привычка застилать кровать сразу после подъема очень дисциплинирует. Не зря нас в детстве мама заставляла это делать. Глядя на бардак на кровати, в голове возникает аналогичный хаос или желание снова туда лечь. Так что решение искоренить эту лень с утра пойдет только на пользу.



Как бы это ни странно ни казалось, но именно привычка заправлять кровать может послужить источником хорошего настроения. Почему? Потому что первое что вы делаете, это превозмогаете себя и заправляете кровать, тем самым совершая первую победу нового дня. А начинать день с победы это лучшее решение для продуктивного продления дня.



Когда вы просыпаетесь вовремя, заранее запланировав день, то вы управляете своим днем. Но как только вы просыпаетесь, соскакиваете с постели в последний момент и ничего не успеваете, то уже день начинает управлять вами. И приходится менять планы, подстраиваясь под обстоятельства.



Так что попробуйте начать избавляться от перечисленных привычек, и возможно ваша жизнь станет немного лучше, а утро будет доставлять больше удовольствия.